استكشف أفضل طرق الخريف في تركيا من الشرق إلى الغرب

تُعتبر تركيا؛ بمغامراتها التي لا تحصى للمسافرين في قلب منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ وجهة رئيسية لرحلات الخريف المشمسة. فالصيف يكاد لا ينتهي أبدًا على ساحل البلاد الجنوبي، ولا يزال الشعور بالعناق اللطيف لخريف البحر الأبيض المتوسط الدافئ في أجزاء معينة من هذه المنطقة الجغرافية الواسعة ممكنًا. بالطبع، في مرحلة ما خلال فصل الخريف، من المؤكد أن يمر الجميع في طريقهم بمدينة إسطنبول الخالدة، التي تمتاز بتاريخها العريق وأجوائها النابضة بالحياة. ولكن هذه المرة سوف تسمعون عن وجهات جميلة أخرى ذات جمال طبيعي بألوان الخريف المبهجة، ومدن قديمة تحتوي على العديد من القطع الأثرية التي تم اكتشافها مؤخرًا، وأماكن لتجربة تقاليد المطبخ التركي العريقة. واصل القراءة واكتشف أكثر الأماكن جاذبية في تركيا خلال موسم الخريف...

مغامرات الطهي في منطقة بحر إيجة

يقدم ساحل بحر إيجة رحلات ممتعة لتذوق الأطعمة، تحتوي على الكثير من المأكولات البحرية الطازجة، والمنتجات العضوية، والأعشاب العطرية، وزيت الزيتون. وفي فصل الخريف، تزدهر المنتجعات الشعبية في المنطقة من بوزجادا إلى أيفاليك بمهرجانات حصاد العنب وموسم حصاد الزيتون، مما يتيح للزوار فرصة للمشاركة في هذه التقاليد القديمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار تذوق الوصفات الصحية، بدءًا من الأسماك الطازجة وحتى الخضروات والمقبلات الشهية المضاف لها زيت الزيتون، وكلها مصحوبة بنبيذ المنطقة الشهير. لكن الوجهة الأكثر شهرة في الأطعمة هي أورلا الساحرة في إزمير. تعتبر هذه المدينة الهادئة والمريحة مكانًا أصيلاً للتنزه حول كروم العنب وأشجار الزيتون، وتناول وجبات لا تُنسى لاحقًا في المطاعم التي تقدم المأكولات الطازجة من المزرعة إلى المائدة، والحائزة على نجمة ميشلان.

عطلات شواطئ البحر الأبيض المتوسط المشمسة والرملية

في فصل الخريف، يكون الساحل الجنوبي التركي مثاليًا لقضاء العطلات المشمسة والرملية بفضل مناخه المعتدل وأشعة الشمس وشواطئه الزرقاء العميقة. أنطاليا، قلب الريفيرا التركية، تضم 223 شاطئًا بأعلام زرقاء، وهي مشمسة على الدوام تقريبًا طيلة العام، وتعتبر من بين أجمل المدن في العالم. بعد الاستمتاع بأشعة شمس البحر الأبيض المتوسط ومياهه الدافئة، يمكنك أيضًا القيام برحلات يومية لزيارة المستوطنات القديمة في المدينة. من أسبندوس إلى سيدا، ستثبت لك المدن القديمة أنك في أحد أكثر الأماكن التاريخية في العالم. في أنطاليا، يمكنك أيضًا لعب الغولف في فنادق بيليك، والغوص في مياه كاش الجميلة، وزيارة الكهوف الخلابة مثل كاراين وداملاتاش لرؤية معالم لا مثيل لها في أي مكان آخر. تعتبر مسارات المشي لمسافات طويلة مثل طريق ليكيا ومسار القديس بولس تجارب لا ينبغي تفويتها خلال هذا الموسم.

كابادوكيا: جغرافية فريدة من نوعها

كابادوكيا من الأماكن الجميلة الأخرى للاستمتاع بفصل الخريف. عليك حتمًا تجربة رحلات بالون الهواء الساخن ورؤية جمال هذه الأرض الساحرة تحت قدميك. توصف كابادوكيا دائمًا بأنها "من عالم آخر" بسبب مداخنها السحرية ومناظرها الطبيعية الرائعة، ولكن تاريخها وثقافتها مذهلان بنفس القدر. على مر التاريخ، كانت هذه المنطقة مهدًا لعدد لا يحصى من الحضارات. ويعتبر متحف جوريم المفتوح، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، من الأماكن التي يجب زيارتها ورؤية كنائسها المنحوتة في الصخور واللوحات الجدارية الجميلة. المدن الواقعة تحت الأرض مثل كايماكلي وديرينكويو، التي بُنيت للحماية من الغزوات القديمة، تدعوك لاستكشاف أنفاقها وغرفها المعقدة، مما يوفر لمحة عن الماضي.

رحلة جنوب شرق البلاد: حيث يجتمع التراث الثقافي مع فن الطهي

فصل الخريف هو أيضًا الوقت المثالي لاستكشاف المدن الجنوبية الشرقية التركية بكل أسرارها ومأكولاتها الشهية. يمكنك بدء رحلتك من أديامان، حيث يقف جبل نمرود المدرج على قائمة اليونسكو للمواقع الأثرية شامخًا بتماثيله الضخمة ومقابره القديمة، والاستمتاع بمنظر شروق وغروب الشمس الذي لا يُنسى. ومن هناك، يمكنك المواصلة إلى غازي عنتاب، المعروفة باسم عاصمة الطهي في تركيا والمدرجة في قائمة شبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجال فن الطهي، وذلك بفضل البقلاوة، والكباب، والفستق المشهورات عالميًا. أثناء وجودك في غازي عنتاب، لا تنسى زيارة متحف زيوغما للفسيفساء، موطن الفسيفساء القديمة المذهلة.

بعد ذلك توجّه إلى شانلي أورفا، مدينة أقدم مستوطنات العصر الحجري الحديث في العالم، مثل غوبيكلي وتيبي وكاراهانتيبه. وقد كشف البحث الجاري ضمن مشروع تاش تيبيلير في هذه المستوطنات مؤخرًا عن العديد من الاكتشافات الرائدة. ثم ستستقبلك ماردين بهندستها المعمارية الحجرية الجميلة. تجول في شوارعها الضيقة، واكتشف مزيج المدينة الغني من الثقافات والتقاليد مع الأديرة والكنائس والمساجد التاريخية. كما ستضفي الأذواق المحلية، مثل النبيذ السرياني الفريد وحلوى اللوز السعادة إلى رحلتك. أخيرًا، عليك زيارة ديار بكر، وهي مدينة معروفة بأسوارها القديمة وحدائق هيفسل التاريخية، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. للوصول إلى ديار بكر، اركب قطار ديار بكر السريع الصديق للبيئة، وهو قطار سياحي جديد بين أنقرة والجبال الشرقية المصنفة ضمن "قائمة أروع الأماكن في العالم لعام 2024" بحسب مجلة تايم.