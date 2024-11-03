انت الأن تتابع خبر أفضل وصفة منزلية بمكونات طبيعية لتنعيم وتطويل الشعر في زمن قياسي .. شعرك هيبقي زي النجوم !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الأمور التي تسعد النساء بشكل عام والتي من بينها أن يظهرن بشكل لائق ومميز في التجمعات العائلية أو الحفلات التي تقام بين الأهل والأصدقاء وهو أمر من شأنه أن ينال استحسان الجميع ما يدعم من ثقة المرأة في جمالها بشكل كبير ومن ضمن تلك العلامات التي تكون بارزة هي الشعر الذي يكون عنوان الجمال الصارخ لدى المرأة ورمز الأنوثة الأول لذا يتم الاهتمام بها بشكل أكبر مما قد تتخيل حتى تحصل على شعر ناعم حريري من خلال استعمال الوصفات الطبيعية المميزة كما سنشير إليه

وصفة خل التفاح لتنعيم الشعر

المكونات ” ملعقتين من خل التفاح مع ملعقتين من الماء “

يتم خلط هذين المكونين معا بشكل جيد

ثم يتم فرد هذا الخليط على مختلف أجزاء الشعر على أن يترك لمدة 30 دقيقة

ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو

في حال رغبتي في الحصول على نتائج سريعة كرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع

ماسك الموز والبيض لتكثيف الشعر