انت الأن تتابع خبر "مستحيل تخطر على بالك".. 5 استخدامات مبتكرة لقصافة الأظافر لم نكن تعرفها من قبل .. ضاع عمرنا واحنا فاكرينها للقص بس !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصافة الأظافر هي أداة بسيطة وشائعة في كل بيت، ونعرفها جميعًا كأداة أساسية للعناية بالأظافر ولكن هل تعلم أن قصافة الأظافر يمكن استخدامها في مهام عديدة غير تقليم الأظافر؟ في هذا المقال، سنتعرف على خمس استخدامات مبتكرة لهذه الأداة التي لا غنى عنها، قد تجد فيها حلولًا عملية لمشاكل صغيرة تواجهك يوميًا.

1. فتح العبوات البلاستيكية المحكمة الإغلاق

في كثير من الأحيان، نجد أن بعض العبوات البلاستيكية أو الأغلفة محكمة الإغلاق يصعب فتحها باليد. إذا لم يكن لديك مقص في متناول اليد، يمكن استخدام قصافة الأظافر لفتح هذه العبوات بسهولة. باستخدام الحافة الحادة للقصافة، يمكنك قطع زاوية صغيرة من الغلاف البلاستيكي لتسهيل فتحه. يُعد هذا الاستخدام عمليًا خصوصًا في المطبخ عند التعامل مع أغلفة الطعام المحكمة.

2. إزالة الشظايا الصغيرة العالقة في الجلد

تعرضت للشظايا الصغيرة التي قد تعلق في الجلد مثل خشب أو زجاج؟ يمكن أن تكون قصافة الأظافر مفيدة جدًا لإزالتها بأمان و استخدم طرف القصافة الرفيع لإخراج الشظية بلطف من الجلد دون الحاجة لأدوات طبية خاصة. يفضل تعقيم القصافة قبل الاستخدام لتجنب أي تلوث، وتعتبر هذه الطريقة بديلًا سريعًا لملقط الشظايا في حالة عدم توفره.

3. تنظيف فتحات الأغراض الإلكترونية

تجمع الفتحات الصغيرة في الأجهزة الإلكترونية كالهاتف أو سماعات الأذن أحيانًا أوساخًا يصعب الوصول إليها، وهنا يأتي دور قصافة الأظافر و يمكنك استخدام رأس القصافة لإزالة الأتربة المتراكمة بلطف من تلك الفتحات. فقط تأكد من أن تكون لطيفًا حتى لا تتلف الجهاز أو تؤذي أجزائه الحساسة. يتيح لك هذا الاستخدام تحسين جودة الصوت للأجهزة السمعية وسرعة الشحن للأجهزة الإلكترونية.

4. قطع الخيوط والأربطة الرفيعة

هل سبق أن وجدت خيطًا صغيرًا في ملابسك أو رباطًا يصعب قطعه؟ يمكن أن تكون قصافة الأظافر بديلاً ممتازًا للمقصات الكبيرة فهي دقيقة وحادة بما يكفي لقص الخيوط الصغيرة والأربطة الرفيعة دون إتلاف الملابس أو الأغراض الشخصية. ويمكن استخدامها كذلك لقص الأربطة الرفيعة عند فك الأغراض المغلّفة أو قطع الأطراف المتشابكة بسهولة.

5. كسر الختم على الأغطية المعدنية للزجاجات