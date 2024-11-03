الفيتامينات بتلعب دور مهم في نمو الشعر ، وفي كتير من الفيتامينات المفيدة للحفاظ على نمو الشعر وجودته ، ومن الفيتامينات دي فيتامين سي, فيتامين ب, البيوتين, فيتامين أ, فيتامين هـ, النياسين ، ودي تعتبر بعض الفيتامينات المفيدة جدا في الحفاظ على صحة الشعر ، وبتساعد على تحفيز نمو الشعر, تقويته, تحسين ملمسه ، والنهاردة في المقال بتاعنا ، هنتعرف على اهم الفيتامينات لنمو الشعر ومصادرها.

فوايد الفيتامينات لنمو الشعر:

1- فيتامين سي:

الفيتامين ده ضروري جدا لتحفيز نمو الشعر وتقويته ، بيقلل من تساقط الشعر لانه بيقوي الشعر ، فيتامين سي بيزود كمان من انتاج الكولاجين في اجسامنا وهو مفيد لشعرنا وبشرتنا وضوافرنا ، كمان فيتامين سي مضاد للاكسدة قوي وبيحارب الجذور الحرة اللي بتضر البشرة والشعر.

- الاطعمة الغنية بفيتامين سي: الحمضيات زي الليمون, البرتقان, الكيوي, اليوسفي,العنب ، الفلفل الحلو ، البروكلي ، البابايا ، الفراولة ، البطاطس ، الجوافة ، البقدونس ، براعم بروكسل.

اهم الفيتامينات لنمو الشعر.1

2- فيتامين ب:

في 8 انواع من فيتامين ب وهي فيتامين ب1, ب2, ب3, ب5, ب6, ب7, ب9, ب12 ، وكلها ضرورية للحفاظ على صحة شعرك ، فيتامين ب بيعزز انقسام الخلايا ونموها وده بيأدي لنمو شعر صحي ، وفيتامين ب12 هو النوع الاكتر فعالية من انواع فيتامين ب لنمو الشعر ، فيتامين ب المركب (كل انواع فيتامين ب) قابلة للذوبان في الماية ، وضروري تدخليه في نظامك الغذائي اليومي لتجنب نقصه.

- الاطعمة الغنية بفيتامين ب: الكبدة البقري ، الجبنة ، البيض ، الفراخ ، السلمون ، اللبن ، الزبادي ، المكسرات ، اللحمة البقري ، الافوكادو ، البسلة ، التونة ، بذور عباد الشمس ، البقوليات ، الخضروات الورقية الخضرا ، الحبوب الكاملة ، الموز ، الخميرة الغذائية ، السمك.

اهم الفيتامينات لنمو الشعر.2

3- البيوتين:

البيوتين هو شكل من اشكال فيتامين ب وهو فعال جدا في تحسين نمو الشعر وجودته ، البيوتين هو فيتامين قابل للذوبان في الماية ، وبيخلي الشعر اكتر قوة وصحة ، البيوتين بيزود من مرونة الشعر وبيمنعه من التكسر ، وبيلعب كمان دور مهم في انتاج الكيراتين ، والكيراتين هو بروتين رئيسي موجود في الشعر ، البيوتين كمان بيمنع الشعر من الشيب في سن مبكرة.

- الاطعمة الغنية بالبيوتين: البيض ، الموز ، القرنبيط ، المشروم ، البقوليات ، المسكرات والبذور ، الكبدة ، البطاطا ، البروكلي ، الخميرة الغذائية ، الافوكادو.

اهم الفيتامينات لنمو الشعر.3

4- فيتامين أ:

فيتامين أ بيحفز انتاج سائل صحي وهو "الزهم" السائل ده بيتم انتاجه من خلال فرة الراس لمنع جفاف الشعر وتكسره ، فيتامين أ كمان بيحارب الجذور الحرة الموجودة في اجسامنا واللي بتبطيء نمو الشعر.

- الاطعمة الغنية بفيتامين أ: البسلة ، الطماطم ، السبانخ ، الجزر ، البطاطا ، الكانتلوب ، المشمش المجفف ، المانجا ، البيض ، الكبدة البقري ، القرع ، البروكلي ، السلمون الجبنة ، اللبن ، الجريب فروت ، السمك ، الخضروات الورقية الخضرا.

اهم الفيتامينات لنمو الشعر.4

5- فيتامين د:

الفيتامين ده ضروري لنمو بصيلات الشعر بسرعة ، وده ضروري لعملية نمو الشعر ، واجسامنا بتقدر تنتج فيتامين د من خلال التعرض لاشعة الشمس ، التعرض للشمس لمدة 15 – 20 دقيقة يوميا بيساعد في الحفاظ على مستويات فيتامين د جيدة ، ومع ذلك بيكون صعب احيانا الحصول على قدر كافي من ضوء الشمس خلال فصل الشتا ، عشان كده ضروري اننا نحصل عليه من خلال الاطعمة والمكملات الغذائية.

- الاطعمة الغنية بفيتامين د: المشروم ، الجبنة ، الاسماك الدهنية زي السردين ، البيض ، التونة ، السلمون ، اللبن ، البرتقان ، حليب اللوز ، البروكلي ، الكبدة ، زيت كبد الحوت.

اهم الفيتامينات لنمو الشعر.5

6- فيتامين هـ:

فيتامين هـ هو فيتامين اساسي لشعرنا وبشرتنا ، لانه مضاد للاكسدة وبيحارب بفعالية الجذور الحرة الضارة لشعرنا وبشرتنا ، كمان فيتامين هـ بيساعد على علاج التهاب فروة الراس واصلاح الخلايا التالفة وتحسين تدفق الدم ، ونتيجة لده فيتامين هـ بيأدي لنمو الشعر بسرعة وبشكل صحي ، ممكن تدخليه في نظامك الغذائي عن طريق الاطعمة او المكملات الغذائية ، او تحطي زيت فيتامين هـ بشكل موضعي على شعرك لتحسين نمو الشعر.

- الاطعمة الغنية بفيتامين هـ: السبانخ ، الافوكادو ، الفول السوداني ، اللوز ، زيت عباد الشمس وزيت الصويا ، بذور عباد الشمس ، زبدة الفول السوداني ، القرع ، الفلفل الاحمر الحلو ، الاسبارجوس ، المانجا ، المكسرات ، السمك.

اهم الفيتامينات لنمو الشعر.6

7- النياسين:

النياسين مهم جدا لشعرنا ، وهو بينتمي لعيلة فيتامين ب (ب3) ، النياسين مهم جدا للحفاظ على شعرنا لانه بيغذي فروة الراس وبيعزز نمو الشعر بشكل افضل ، ونقص النياسين بيأدي لتساقط الشعر وتلفه ، وبتنخفض جودة الشعر وبيبقى شكله باهت ومن غير حياة بسبب نقص الاطعمة الغنية بالنياسين.

- الاطعمة الغنية بالنياسين: الفراخ ، المشروم ، البروكلي ، القهوة ، الافوكادو ، التونة ، البطاطس ، السمك ، الانشوجة ، الكبدة البقري ، الفول السوداني ، السلمون ، الارز البني ، اللحمة البقري ، الموز ، البيض ، الخضروات الورقية الخضرا ، البسلة ، بذور عباد الشمس ، المكسرات ، الدقيق الكامل.