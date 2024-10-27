وصفة العيش الفينو: خفيف ولذيذ تعمليه بنفسك في البيت

العيش الفينو من انواع العيش الاساسية لعمل السندويشات خصوصا في ايام في الدراسة ، عشان كده بنلاقي كتير من الامهات بيدوروا على طريقة عمله لسهولة توفيره في البيت وضمان نضافته وجودته ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنشارك معاكم طريقة عمل العيش الفينو بطريقة سهلة وخفيفة. المكونات: - 4 كوبايات دقيق. - 2 معلقة كبيرة سكر. - 1 معلقة كبيرة خميرة فورية. - ½ معلقة صغيرة ملح. - 2 معلقة كبيرة زبدة (في درجة حرارة الغرفة). - 1 كوباية ماية دافية. - ½ كوباية لبن دافي. وصفة العيش الفينو.1 الطريقة: تحضير العجينة: - في طبق اخلطي الدقيق, السكر, الملح, الخميرة. - ضيفي لهم الزبدة وابدأي بفركها مع المكونات الجافة لحد ما تختفي تماما. - ضيفي الماية واللبن بالتدريج واعجني لحد ما تحصلي على عجينة ناعمة وطرية. التحضير والتخمير: - غطي العجينة وسيبيها ترتاح في مكان دافي لمدة 1 – 1 ½ ساعة لحد ما حجمها يتضاعف. - بعد ما العجينة تتخمر ، قسميها لكرات متساوية بحجم متوسط. تشكيل الفينو: - شكلي كل كورة على شكل طويل واسطواني عشان يبقى شبه رغيف الفينو. - رصي الفينو في صينية مدهونة بشوية زيت او متبطنة بورق زبدة. التخمير التاني: - غطي الصينية وسيبي الفينو يتخمر مرة كمان لمدة 30 دقيقة. - ممكن كأضافة قبل ما تدخليه الفرن ترشي على الوش سمسم ، بيضيف نكهة لذيذة للعيش الفينو. الخبز: - سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. - اخبزي الفينو لمدة 15 – 20 دقيقة او لحد ما يبقى لونه دهبي. - وكده يبقى الفينو جاهز للسندويشات.

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