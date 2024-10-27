اعملي الطحينة الخام بنفسك: وصفة سهلة وسريعة

الطحينة من المكونات اللي بتدخل في كتير من التتبيلات او تعمليها كسلطة طحينة تاكليها جنب كتير من الاكلات ، لانها تعتبر من المقبلات اللذيذة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت ، ومش هتحتاجي تشتريها تاني من بره.
المكونات:
- 1 كوباية سمسم.
- ¼ كوباية زيت نباتي.
- 1 معلقة دقيق.
- 1 معلقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
1- في طاسة على نار متوسطة لمنخفضة حمصي السمسم مع التقليب المستمر ، لحد ما ياخد لون دهبي فاتح.
2- سيبي السمسم لما يبرد تماما ، وبعدها حطيه في الخلاط واضربيه لحد ما يبقى ناعم.
3- ضيفي معلقة الدقيق واضربيها مع السمسم.
4- ضيفي الزيت بالتدريج واضربيهم مع بعض لحد ما الخليط يبقى ناعم وكريمي ، ولو حسيتي انها سميكة زيادة تقدري تزودي كمية الزيت واحدة واحدة لحد ما توصلي لقوام مناسب.
5- ضيفي لها الملح واضربيهم مع بعض.
6- كده يبقى الطحينة جاهزة ، حطيها في برطمان زجاجي واحفظيها في التلاجة.
7- هتقعد معاكي في التلاجة لمدة شهر تقريبا ، وممكن تلاقي الزيت فصل منها مع مرور الوقت ، كل اللي هتعمليه بس قلبيها قبل الاستخدام.
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