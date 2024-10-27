اعملي الطحينة الخام بنفسك: وصفة سهلة وسريعة

الطحينة من المكونات اللي بتدخل في كتير من التتبيلات او تعمليها كسلطة طحينة تاكليها جنب كتير من الاكلات ، لانها تعتبر من المقبلات اللذيذة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت ، ومش هتحتاجي تشتريها تاني من بره.

المكونات:

- 1 كوباية سمسم.

- ¼ كوباية زيت نباتي.

- 1 معلقة دقيق.

- 1 معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

1- في طاسة على نار متوسطة لمنخفضة حمصي السمسم مع التقليب المستمر ، لحد ما ياخد لون دهبي فاتح.

2- سيبي السمسم لما يبرد تماما ، وبعدها حطيه في الخلاط واضربيه لحد ما يبقى ناعم.

3- ضيفي معلقة الدقيق واضربيها مع السمسم.

4- ضيفي الزيت بالتدريج واضربيهم مع بعض لحد ما الخليط يبقى ناعم وكريمي ، ولو حسيتي انها سميكة زيادة تقدري تزودي كمية الزيت واحدة واحدة لحد ما توصلي لقوام مناسب.

5- ضيفي لها الملح واضربيهم مع بعض.

6- كده يبقى الطحينة جاهزة ، حطيها في برطمان زجاجي واحفظيها في التلاجة.

7- هتقعد معاكي في التلاجة لمدة شهر تقريبا ، وممكن تلاقي الزيت فصل منها مع مرور الوقت ، كل اللي هتعمليه بس قلبيها قبل الاستخدام.