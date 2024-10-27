الذكاء الاصطناعي AI:من الخيال العلمي لحياتنا اليومية

الذكاء الاصطناعيAI بقى جزء اساسي من حياتنا اليومية بشكل ملحوظ ، وداخل في كل حاجة تقريبا ، لانه بيساهم في تحسين الكفاءة, تسهيل العمليات, توفير حلول مبتكرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على بعض المجالات اللي تأثيره بيظهر فيها في حياتنا.

- الهواتف الذكية:

واحدة من اكبر الحاجات اللي بتظهر فيها تأثير الذكاء الاصطناعي هي الموبايلات ، اللي بتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي زي المساعدات الافتراضية (سيري, اليكسا, جوجل اسيستنت) اللي بتساعدك في اجراء المكالمات, ارسال الرسايل, او البحث عن المعلومات, ضبط المواعيد, تشغيل الموسيقى باستخدام الاوامر الصوتية.

- التجارة الالكترونية:

المواقع زي امازون وغيرها من مواقع التسوق بتستخدم AI لتقديم توصيات شخصية حسب مشترياتك السابقة وتفضيلاتك ، بيبدأ يظهرلك الحاجات اللي ممكن تكون من اهتماماتك.

- وسائل التواصل الاجتماعي:

الذكاء الاصطناعي بيساعد في تحديد المحتوى اللي بيظهرلك ، زي الفيديوهات والبوستات على اليوتيوب او الفيسبوك ، على حسب اهتماماتك وبحثك ، بيظهرلك المحتوى المناسب ليكي.

- التعلم الالكتروني:

دلوقتي بقى في تطبيقات كتير تقدري تتعلمي منها اي حاجة انتي عايزاها ، زي تطبيقات تعلم اللغة وغيرها من التطبيقات.

بالاضافة كمان للتطبيقات اللي بتستخدم لتحليل اداء الطلاب وتقديم محتوى مخصص يناسب احتياجاتهم ومستواهم ، كمان بتستخدم لتصحيح الاختبارات وتقديم ملاحظات للطلاب شكل سريع ودقيق.

استخدامات الذكاء الاصطناعي AI.1

- الرعاية الصحية:

الدكاترة حاليا بيعتمدوا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشخيص الامراض من خلال تحليل الصور الطبية زي الاشعة السينية, اكتشاف الاورام او الامراض المزمنة او حتى متابعة المرضى عن بعد.

الذكاء الاصطناعي بيستخدم كمان لتحديد العلاجات المثالية لكل مريض على حسب جيناته وتاريخه الصحي.

بالاضافة كمان للتطبيقات الصحية اللي بتابع لياقتك البدنية وصحتك ، بتعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة العلامات الحيوية لجسمك وتديكي نصايح للحفاظ على صحتك.

- العربيات ذاتية القيادة:

العربيات زي اللي بتصنعها تيسلا بتعتمد على الذكاء الاصطناعي ، لتقييم البيئة المحيطة بالعربية واتخاذ القرارات اثناء القيادة.

في النهاية استخدامات الذكاء الاصطناعي متنوعة وبتشمل تقريبا كل جانب من جوانب حياتنا ، فهو بيساعد في تحسين الكفاءة, تحليل كميات كبيرة جدا من البيانات بسرعة ودقة ، وده بيفتح آفاق جديدة للابتكار في مختلف المجالات.

- الترفيه ووسائل الاعلام:

المنصات المختلفة زي نتفليكس وسبوتيفاي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات المستخدمين وتقديم توصيات للمحتوى اللي بيثير اهتمامهم اكتر.

- البنوك:

بيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال ، وتحليل سلوك العملاء واكتشاف الانشطة المشبوهة او الاحتيال في المعاملات.

بالاضافة كمان لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي اللي بتستخدم للرد على استفسارات العملاء بسرعة ودقة ، زي خدمة العملاء على مواقع البنوك.

- الامن السيبراني:

انظمة الامن بتعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الانشطة غير المعتادة على الشبكات ، ده بيساعد على اكتشاف التهديدات والهجمات السيبرانية.

بالاضافة ان الذكاء الاصطناعي بيستخدم لتطوير تقنيات تشفير معقدة بتساعد على حماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة.

- الامن والسلامة:

الانظمة الامنية بتعتمد على الكاميرات الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي اللي تقدر تتعرف على الوجوه واكتشاف السلوكيات غير الطبيعية.

والحكومات بتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين امن الحدود من خلال استخدام طائرات بدون طيار والمراقبة الذكية.