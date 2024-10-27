’’وصفة طبيعة جبارة لتطويل الشعر في لمح البصر’’..!! طريقة عمل بخاخ الروزماري الرائع في تطويل الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه..!

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رياض - احمد صلاح - بخاخ الروزماري يعتبر من الوصفات الطبيعية المدهشة التي تساعد على نمو الشعر وتكثيفه وتمنع تساقطه كما يعزز من عملية نمو الشعر، ويساعد في إصلاح وتنشيط الخلايا، مما يقلل من إفراز الزيوت في بصيلات الشعر هذه الوصفة سهلة التحضير في المنزل، ويمكن للسيدات تنفيذها بسهولة وبتكاليف منخفضة من خلال مقالنا، سنتعرف على كيفية تحضير بخاخ الروزماري الفعّال لتطويل الشعر وزيادة كثافته.

طريقة عمل بخاخ الروزماري للشعر

سنتعرف معكم على كيفية تحضير بخاخ إكليل الجبل الأخضر الرائع الذي يساعد في كثافة الشعر وطوله ومنع تساقطه، كما يأتي:

نقوم بإحضار وعاء، ثم نضيف إليه ثلاث أكواب من الماء ونتركه حتى يبدأ بالغليان.

نأخذ بعض أغصان الأكليل الجبلي، ثم نرفع الوعاء عن النار، وضعها في الوعاء ونغطيه ونتركه لمدة ساعة.

نقوم بنقل ماء إكليل الجبل حين يصبح لونه أصفر، ثم نضعه في زجاجة رش نظيفة ومعقمة.

نقوم برش فروة الرأس والشعر بالرشاش، ثم نتركه حتى يجف.

طريقة عمل بخاخ إكليل الجبل وزيت المريمية للشعر

سنقدم لكِ، سيدتي، طريقة تحضير بخاخ الروزماري والمريمية المتميز في منع تساقط الشعر وزيادة كثافته وطوله، وهي كالتالي: