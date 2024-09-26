دهنة من كريم كولاجين طبيعي من مواد طبيعية على بشرتك تبهرك وتحل مشاكل إسمرار الجلد وتفتح البشرة

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رياض - احمد صلاح - جمال بشرتك لن يكون باستخدام مستحضرات التجميل أو المغالاة في اقتناء النادر وباهظ التكلفة منها، حيث يلزم أن تهتمي بالجمال الطبيعي لبشرتك، وذلك من خلال استخدام مساحيق تجميل مناسبة لنوع بشرتك بمكونات طبيعية أو تجربة الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة وترطيبها وتجنب تماما استخدام أي مواد غير معروفة، ولذلك حرصنا اليوم على توضيح لك أفضل أنواع الماسكات التي ستعمل على تحفيز نسب الكولاجين ببشرتك وذلك من خلال وضع كريم بسيط بمكونات موجودة في كل منزل وغير مكلفة ولن يحتاج منك وقت طويل لتحضيره.

كريم كولاجين طبيعي من مواد طبيعية

يمكنك وبكل سهولة تحضير كريم كولاجين طبيعي في المنزل من مكونات طبيعية تماما دون الحاجة لشراء أغلى المستحضرات وذلك للحصول على بشرة نقية وصافية تماما من التجاعيد وآثار الاسمرار أو الخطوط أو الحبوب، وإليكِ مكوناته وطريقة تحضير الكريم من خلال الآتي:

المكونات:

3 حبات من اللوز المقشر.

نص ملعقة من لبان الذكر.

ملعقتين صغيرتين من الأرز الأبيض.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

عليك أولا بإحضار وعاء زجاجي ونضع فيه اللوز ولبان الذكر والأرز الأبيض والماء ونقلبهم معاً.

ثم يتم وضعها في علبة زجاجية مع غلقها جيدا (محكمة الغلق) ونترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن يوم كامل.

وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الثلاجة وفرمها بالخلاط حتى نحصل على قوام كريمي مناسب للاستخدام.

ثم نفرغ ذلك الكريم في علبة لاستخدامه فيما بعد ويحفظ بشكل يومي في الثلاجة حتى يحافظ بفوائده كما هو.

يتم استخدام ذلك الكريم من خلال وضعه القليل من على البشرة حيث إنه يعمل على ترطيبها من خلال دهنه، كما يمكن استخدامه أيضا على اليدين.

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