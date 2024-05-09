انت الأن تتابع خبر اقترب موعد النهاية… سيدة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف تحذر من الكارثة المرعبة التي ستضرب هذه الدول العربية الأسبوع القادم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت العرافة اللبنانية الشهيرة “ليلى عبد اللطيف”، العديد من التحذيرات بشأن التوقع الذي سيحدث مطلع الأسبوع القادم وسوف يكون مختلف تماماً عن بقية التوقعات، ومفاجئ للجميع، حسب قولها، كما طالبت الجميع بالاستعداد لهذه المفاجأة ونصحتهم بأن يُخرجوا ما في قلوبهم قبل موعد المفاجأة التي سوف سيحدث بسببها الكثير من الوفيات في عدد من الدول العربية ودول العالم.

ليلى عبد اللطيف تحذر من الكارثة المرعبة التي ستحدث الأسبوع القادم!!

وفي سلسلة توقعات جديدة نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، توقعت ليلى عبد اللطيف ان يكون موسم البرد لهذا العام شديد جداً وغير مسبوق لذلك يجب على الجميع الحذر والاستعداد له بشكل جيد حسب قولها.

واوضحت ليلى عبد اللطيف أن موسم الشتاء لهذا العام 1445، سوف يكون الاخطر على العالم، وسوف يترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن تتساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية الأسبوع القادم، موضحةً أنها تتوقع بأن يتسبب ذلك بحدوث العديد من الوفيات.

توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن السعودية

كشفت ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعات سابقة بأن السعودية سوف تشهد خلال الفترة المقبلة حدث فريد سوف يغير نظرة العالم للسعودية والعرب بشكل عام.

وقالت ليلى عبد اللطيف، خلال ظهورها في برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية، أنها تتوقع بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف يوجه خلال الفترة القليلة المقبلة بإنشاء أكبر مجمع طبي وتعليمي على مستوى الوطن العربي.

واضافت أن توجيهات محمد بن سلمان ستشمل أيضاً انشاء أكبر جامعة في الوطن العربي، وسوف تصبح واحدة من أكبر الجامعات في العالم، وسيتم تجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية، وستظم جميع التخصصات.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن الطلاب العرب لن يتوجهوا خلال الفترة المقبلة للدراسة في الجامعات الأمريكية والأوروبية، وسوف يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية للدراسة في الجامعة الجديدة التي سيتم انشاءه حسب توقعاتها.

توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة

من أبرز التوقعات التي تنبأت ليلى عبد اللطيف بحدوثها خلال الفترة المقبلة ما يلي:

كوارث طبيعية في أوروبا: توقعت ليلى عبد اللطيف بوقوع كوارث طبيعية في دول أوروبية عدة مثل ألمانيا، إيطاليا وفرنسا يبدو أن الطبيعة قد تلعب دورًا حاسمًا في هذه الدول خلال العام المقبل. أزمات في أفريقيا: تنبأت ليلى عبد اللطيف وقوع انقلابات وحروب أهلية في بعض دول أفريقيا، مما يدق باب الخطر حول مستقبل الاستقرار في القارة. توترات في الشرق الأوسط: تشير التوقعات أيضًا إلى تصاعد التوترات في منطقة الجنوب اللبناني، مما يثير التساؤلات حول مستقبل الاستقرار في هذه المنطقة. أمريكا: بين الخوف والرعب: تشير ليلى عبد اللطيف إلى توقعات بوقوع أحداث مؤسفة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يخلق حالة من الخوف والرعب يبدو أن هذه التوقعات تحمل في طياتها بعض الغموض وتشير إلى تحديات كبيرة قد تواجهها البلاد انتشار الأمراض والأوبئة: وفقاً لتوقعات ليلي عبد اللطيف ، قد تشهد الفترة القادمة انتشاراً للأمراض والأوبئة، مما يتطلب استعدادات مكثفة على المستوى العالمي لمواجهة هذه التحديات.

كما توقعت ليلى عبد اللطيف ان تشهد الفترة المقبلة خروج سفن حربية ايرانية في المياة الإقليمية، وهو ما سيشكل قلق وترقب في بعض دول العالم.

وفي الشأن الإيراني أيضاً قالت ليلى عبد اللطيف أنها ترى طائرات ايرانية مسيرة تحمل صواريخ، موضحةً أنها هدف تلك الطائرات مجهول ولم تستطع قرأته لكنها ترى الدخان الأسود يغطي المكان.

واضافت أنها ترى أيضاً طائرات حربية إيرانية تحلق في الأجواء بشكل مفاجئ، وتساندها مضادات الطيران من الأرض.