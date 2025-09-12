الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026 إقبالًا واسعًا من الجماهير، ما جعل قناة «ثمانية» الرياضية محط أنظار عشاق الكرة السعودية، القناة حصلت على حقوق البث الحصري للمسابقة حتى عام 2031، وتقدم تغطية شاملة لا تقتصر على نقل المباريات فقط، بل تشمل استوديوهات تحليلية يشارك فيها كبار المحللين الرياضيين، ما يعزز مكانتها كمنصة رئيسية لمتابعة منافسات الدوري السعودي.

الآن على شاشتك.. استقبل تردد قناة «ثمانية» الرياضية عبر القمرين الصناعيين "نايل سات وعرب سات"

تردد قناة «ثمانية» على نايل سات

لمتابعة مباريات دوري روشن السعودي بجودة عالية، يمكن ضبط تردد قناة «ثمانية» على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة «ثمانية» على عرب سات

كما تبث القناة عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة HD على التردد التالي:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط تردد قناة «ثمانية»

للحصول على بث قناة «ثمانية» الرياضية على جهاز الاستقبال بسهولة، اتبع هذه الخطوات:

افتح قائمة الإعدادات أو القائمة الرئيسية من جهاز التحكم.

اختر خيار البحث اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي تود البحث عليه (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه بدقة.

اضغط على بحث ثم تثبيت أو حفظ لإضافة القناة إلى قائمتك.

لماذا قناة «ثمانية»؟

تعد قناة «ثمانية» الوجهة المثالية لعشاق دوري روشن السعودي بفضل بثها الحصري وتحليلاتها الاحترافية، ما يجعلها الخيار الأول لمتابعة جميع أحداث البطولة من مكان واحد.