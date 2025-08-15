الرياض - كتبت رنا صلاح - القط والفأر ، لا شيء يُقارن بمتعة مشاهدة مغامرات توم وجيري علي شاشة التلفاز للكبار والصغار ، التي أضحكت الأجيال لسنوات طوال ، حيث نشهد صراعًا لطيفًا مستمرًا بين القط المشاكس توم والفأر الذكي جيري، مما يحقق المتعة للكبير والصغير على حد سواء. إذا كنت من عشاق هذا الثنائي المرح، فهناك مفاجأة ثمينة لك: قناة تعرض حلقات توم وجيري كاملة على مدار 24 ساعة دون انقطاع، لتستمتع بمغامراتهما المثيرة والمرحة دون توقف.

قناة تعرض توم وجيري 24 ساعة.. تعرف عليها

كرتون توم أند جيري يحظى بشعبية كبيرة لا تُقارن بين الأجيال المختلفة، حيث يعرض مغامرات طريفة ولطيفة تثير الضحك والاستمتاع لدى المشاهدين. دفع هذا الحب الكبير للكرتون الجماهير للبحث عن القنوات التي تنقله بجودة عالية، في سعي لاستعادة ذكريات الطفولة ومشاركتها مع الجيل الحالي، مما يجعل من توم وجيري جزءًا لا يتجزأ من ذكرياتنا وتراثنا الترفيهي.

تردد القنوات الناقلة لكرتون توم اند جيري

يتزايد البحث حول القنوات التي تعرض الكرتون المحبب لمختلف الأجيال “توم اند جيري”، وقد يصعب على الكثيرون الوصول إلى الترددات والإحداثيات الصحيحة لهذه القنوات ولذلك إليكم مايلي:

1- قناة Carton network بالعربية

التردد 11277 عمودي 27500

2- قناة mbc3

التردد 11470 – رأسي – 27500

بعض هذه القنوات تقوم ببث المحتوى الخاص بها على مختلف المواقع الإلكترونية مثل فيسبوك، يوتيوب، وغيرهم وبذلك يمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة مسلية دون الحاجة لإمتلاك الأنترنت.

دليل استقطاب القنوات على جهاز التلفاز

للاستمتاع بمشاهدة قنوات الكرتون المفضلة لديك بجودة عالية دون معاناة فيجب القيام اولًا بإعداد جهاز التلفاز بطريقة صحيحة وتجنب التعرض لمختلف المشكلات الشائعة مثل التشويش وغياب الإشارة، وذلك يكون بتنفيذ مجموعة الخطوات التالية: