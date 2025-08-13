الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد قناة أون سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث تتميز بتغطية متميزة لأهم المباريات والبطولات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى برامج تحليلية يقدمها نخبة من كبار المحللين الرياضيين، وللاستمتاع بمتابعة هذه الأحداث لحظة بلحظة، يعتبر ضبط تردد قناة اون سبورت 2025 خطوة أساسية لكل عشاق الرياضة الباحثين عن جودة بث عالية وصوت واضح، والقناة تقدم محتوى متنوع يشمل المباريات الحصرية، التحليلات المتعمقة، والتقارير الميدانية، مما يجعلها الخيار الأول لمحبي الرياضة على مدار الساعة.

شوف الدوري بأعلى جودة.. تردد قناة اون سبورت 2025 لمتابعة المباريات الحصرية والتحليلات المميزة

تعد قناة أون سبورت من أبرز القنوات الرياضية في مصر والمنطقة العربية، حيث تقدم تغطية مميزة لمختلف البطولات المحلية والعالمية بجودة بث عالية، لضمان مشاهدة واضحة وصوت نقي، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة اون سبورت 2025 الجديد، وهو كما يلي:

تردد قناة اون سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة اون سبورت على عرب سات

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

كيفية استقبال تردد قناة أون سبورت 2025

يمكن للمشاهد من متابعة أحدث المباريات والبرامج الرياضية التي تقدمها القناة بأعلى جودة من خلال ضبط تردد القناة باتباع الخطوات التالية: