الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن التكنولوجيا السريعة، ما زال كثيرون يعانون لساعات أمام الريسيفر في محاولة لإضافة القنوات واحدة تلو الأخرى، دون أن يعلموا أن هناك طريقة عبقرية تختصر كل هذا العناء! المفاجأة أن بإمكانك الآن تحميل جميع قنوات النايل سات لعام 2025 من خلال تردد واحد فقط وبضغطة زر واحدة نعم، كل القنوات: الرياضية، الدينية، الترفيهية، والأفلام، في ثوانٍ معدودة

ضاع عمرنا واحنا منعرفش .. طريقة عبقرية لتنزيل جميع القنوات علي النايل سات بتردد واحد فقط 2025 .. بضغطة زرار فقط

ما هو التردد الذي ينزل جميع القنوات على نايل سات؟

يتيح التردد الشبكي للمستخدمين تنزيل جميع قنوات النايل سات دفعة واحدة من خلال إدخال تردد واحد فقط بسهولة ويسر بدلا من تضييع الوقت والجهد.

ومن خلال استخدام هذا التردد، يقوم جهاز الاستقبال (الرسيفير) بتحميل جميع القنوات المتاحة دون الحاجة إلى إدخال ترددات فردية لكل قناة.

طريقة تنزيل جميع قنوات النايل سات :

-قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.

2- انتقل إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.

3- اختر التثبيت اليدوي من الخيارات المتاحة.

4- حدد القمر الصناعي نايل سات.

5- أدخل التردد الشبكي (11180) أفقي (H) بمعدل ترميز (27499).

6-اضغط على زر موافق لبدء البحث.

7-انتظر لبضع دقائق حتى يقوم جهاز الاستقبال بتنزيل جميع القنوات تلقائيا

كيف يمكنني تنزيل جميع قنوات النايل سات بتردد واحد؟

للباحثين عن التردد الذي يفتح جميع القنوات في 2025، فيتم إدخال تردد واحد فقط، وهو التردد الشبكي 11180، وهي طريقة بسيطة وسهلة التطبيق، ما يوفر الوقت والجهد في البحث عن ترددات القنوات المختلفة، وتنزيلها واحدة واحدة، وهي أفضل طريقة للباحثين عن كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات.

التردد الشبكي

هناك ترددات بديلة للتردد الشبكي الذي يساعدك على تنزيل جميع قنوات النايل سات مرة واحدة ، و يمكنك استخدام أحد الترددات التالية كبديل:

11747

11765

11180