الرياض - كتبت رنا صلاح - لطالما شكلت مغامرات القط “توم” والفأر “جيري” أيقونة خالدة في عالم الرسوم المتحركة، حيث حوّل صراعهما المضحك والمثير شاشات التلفزيون إلى لوحة من المرح العابر للأجيال. والآن، يُحيي عشاق الثنائي الأسطوري ذكرياتهم مع مفاجأة سارة: قناة متخصصة تعرض حلقات المسلسل الكلاسيكي على مدار 24 ساعة دون توقف ! ، من المطاردات المجنونة إلى المكائد الذكية، تمنح القناة المشاهدين فرصة الغوص مرة أخرى في عالم “توم وجيري” بجودة عالية ودون انقطاع. فهل أنت مستعد لاكتشاف الإثارة والضحك من جديد مع أشهر قط وفأر في تاريخ الكارتون؟

قناة تعرض توم وجيري 24 ساعة.. تعرف عليهـا

كرتون توم أند جيري يحظى بشعبية كبيرة لا تُقارن بين الأجيال المختلفة، وذلك لأنه يعرض مجموعة من المغامرات الطريفة اللطيفة حيث المطاردة المدهشة التي تُثير ضحك واستمتاع المشاهد، وهذا الحب الكبير للكرتون دفع كافة الجماهير للبحث باستمرار عن القنوات التي تنقله بجودة عالية في سعي منهم لاستعادة ذكريات مرحلة الطفولة ومشاركتها مع الجيل الحالي.

تردد القنوات الناقلة لكرتون توم اند جيري

يتزايد البحث حول القنوات التي تعرض الكرتون المحبب لمختلف الأجيال “توم اند جيري”، وقد يصعب على الكثيرون الوصول إلى الترددات والإحداثيات الصحيحة لهذه القنوات ولذلك إليكم مايلي:

تردد القنوات الناقلة لكرتون توم اند جيري

يتزايد البحث حول القنوات التي تعرض الكرتون المحبب لمختلف الأجيال “توم اند جيري”، وقد يصعب على الكثيرون الوصول إلى الترددات والإحداثيات الصحيحة لهذه القنوات ولذلك إليكم مايلي:

1- قناة Carton network بالعربية

التردد 11277 عمودي 27500

2- قناة mbc3

التردد 11470 – رأسي – 27500

بعض هذه القنوات تقوم ببث المحتوى الخاص بها على مختلف المواقع الإلكترونية مثل فيسبوك، يوتيوب، وغيرهم وبذلك يمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة مسلية دون الحاجة لإمتلاك الأنترنت.

دليل استقطاب القنوات على جهاز التلفاز

للاستمتاع بمشاهدة قنوات الكرتون المفضلة لديك بجودة عالية دون معاناة فيجب القيام اولًا بإعداد جهاز التلفاز بطريقة صحيحة وتجنب التعرض لمختلف المشكلات الشائعة مثل التشويش وغياب الإشارة، وذلك يكون بتنفيذ مجموعة الخطوات التالية: