انت الأن تتابع خبر تردد قناة بي ان سبورت الجديد لعام 2025 على القمر الصناعي النايل والعربسات وبجودة مرتفعة HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاشقي الساحرة المستديرة عن تردد قناة بي ان سبورت القطرية الجديد لعام 2025، وذلك لان القناة تقوم بعرض كل المباريات العالمية والأوروبية وحتي قيامها بعرض كل المباريات العربية للأندية والمنتخبات الإفريقية والأسيوية وبجودة عالية HD.

تردد قناة بي ان سبورت

ومن اجل عمليات البحث المتعددة عن هذه العملية البحثية الخاصة بتردد قناة بي ان سبورت نقدمها لكم على جميع الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وسهيل سات، وذلك من خلال السطور القليلة القادمة والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات

ونستعرض لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات وذلك في السطور القليلة القادمة

والتي جاءت على النحو التالي:

اسم القناة على الرسيفر: bein sport.

تردد القناة هو: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو على: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة البث هو: HD.

قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات

اسم القناة: bein sport.

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة هو: 11547.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو على: 3/2.

جودة الصورة هو : HD.

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي عرب سات

ويتم من خلالنا نقدم لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي عرب سات وذلك في السطور القليلة القادمة

والتي جاءت على النحو التالي:

اسم القناة هو: bein sport.

تردد بالقناة هو على: 10810.

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز الخاص هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ على: 2/3.

جودة البث القناة هو : Hd.

تردد قناة بي ان سبورت 3 عبر نايل سات