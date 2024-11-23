شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Baby TV القناة المجانية المفتوحة نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعد قناة طيور الجنة من أهم وأشهر القنوات الموجودة في الوطن العربي التي تساهم في نشر القيم الأخلاقية والاجتماعية المناسبة مع المجتمع العربي للأطفال منذ الصغر، حيث استطاعت القناة أن تكسب ثقة جميع أولياء الأمور منذ إطلاقها لأول مرة، ولهذا يتزايد البحث من جانب الآباء والأمهات من أجل تنزيل القناة على أجهزتهم، ولمزيد من التفاصيل عن تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية تابعونا في التالي.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن لجميع أولياء الأمور ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11259.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة

يستطيع الجميع تنزيل تردد قناة طيور الجنة على أجهزة الريسيفر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بالضغط على زر القائمة من جهاز الريموت.

النقر على أيقونة الإعدادات.

اختيار البحث اليدوى.

تحديد القمر الصناعي.

كتابة بيانات التردد من الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

النقر على أيقونة تنزيل القناة.

انتظر حتى يتم تنزيل القناة ثم اضغط على أيقونة حفظ.

معلومات عن قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة من أكبر قنوات الأطفال في الشرق الأوسط، وإليك أهم المعلومات عنها في التالي: