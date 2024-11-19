شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات واستكشف عالم الطبيعة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

شهدت الساعات الماضية زيادة ملحوظة في البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك بسبب شهرتها الكبيرة كأحد أفضل القنوات الوثائقية التي تعرض مجموعة متنوعة من البرامج التي تتناول الحياة البرية، بالإضافة إلى الكشف عن أسرار الكون والمحيطات، فالآن من خلال موقعنا الإخباري “إقرأ نيوز” سنعرض لكم الترددات الجديدة للقناة وكيفية ضبطها على جهاز الرسيفر، تابعونااا…

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

يعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 من ترددات القنوات الفضائية الرائدة التي تحظى بمتابعة واسعة حول العالم، وذلك بفضل محتواها المتنوع والغني في مجالات مثل الحياة البرية، استكشاف المحيطات، والاكتشافات الأثرية، حيث تقدم القناة برامج على مدار 24 ساعة، معتمدة على أحدث التقنيات التي تضمن تصويرًا عالي الجودة وصوتًا نقيًا، مما يوفر تجربة مشاهدة مميزة، كما تسهم القناة في تعزيز الوعي بقضايا البيئة، مما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق الطبيعة والمغامرة، حيث يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك على مدار الساعة بجودة عالية، حيث تقدم محتوى مميزًا دون انقطاع أو إعلانات.

آخر تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

التردد: 11411

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطا: 3/4

الجودة: HD

آخر تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

التردد: 11804

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: 3/4

الجودة: HD

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر

لتثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الرسيفر الخاص بك، اتبع هذه الخطوات التالية: