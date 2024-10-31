شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبتها الان” تردد قناة SSC الرياضية النايل سات والعرب سات وخطوات تثبيتها على الرسيفر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

البحث عن تردد قناة ssc الرياضية على الأقمار الصناعية من أكثر الترددات بحثا من قبل الكثير من مشجعين كرة القدم، باعتبارها من القنوات الفضائية البارزة للكثير من مشجعين البطولات الرياضية الهامة التى تقوم القناة بنقلها بشكل مجانى وبجودة عالية، فا سنعرض اليكم بيانات تردد قناة ssc في السطور التالية في موقعنا الإخباري اقرأ نيوز.

تردد قناة SSC الرياضية

بعد تداول البحث عن تردد قناة SSC الرياضية من قبل الكثير من مشجعين كرة القدم، لكى يتمكنوا من تثبتيها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، ومتابعة الأحداث الرياضية الهامة التى تقوم القناة بنقلها للمشجعين، فا جاءت بيانات تردد قناة ssc على النايل سات على النحو التالى:

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC العرب سات

واذا كنت تريد تثبيت قناة SSC الرياضية من خلال القمر الصناعي العرب سات، عليك ادخال البيانات الاتية:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت قناة SSC على الرسيفر

وعليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة لكى تتمكنوا من ضبط تردد قناة SSC الرياضية على جهاز الاستقبال الخاص بكم، واليكم هذه الخطوات:

قم بالذهاب أولا إلى قائمة الإعدادات، ثم تقوم بالضغط على خانة “إضافة قناة”.

ثم عليك بعد ذلك ان تقوم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بالقناة، مثل التردد ومعامل الاستقطاب و معدل الترميز.

ثم عليك بعد ذلك ان تقوم بالضغط على خانة “حفظ” لتأكيد إعدادات القناة.

وفى الخطوة الأخيرة عليك الانتظار قليلا حتى يتم ظهور القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، ثم يمكنك بعد ذلك تثبيت القناة على جهازك من ضمن القنوات المفضلة اليك.

مميزات قناة SSC الرياضية

وبعد ان عرضنا اليكم تردد قناة SSC الرياضية، اليكم المميزات التى تقوم القناة بتقديمها لمتابعيها، وجاءت هذه المميزات على النحو التالى: