شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 National Geographic الناقلة لاهم البرامج والافلام والوثائقية المميزة علي النايل سات والعرب سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أصبحت عمليات البحث تتزايد في هذه الفترة لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث ان القناة تعتبر من القنوات التي تنقل جميع الافلام الوثائقية وافلام الحياة البرية وعالم الحيوانات، بالاضافة الي ان القناة اصبحت ملاذ مناسب ودائم للكثير من المشاهدين في تعليم الثقافات المتنوعة وكذلك تعزيز التنمية والوعي، هذا وان القناة تعتمد علي جودة الصوت والصورة وذلك من اجل امتاع المشاهد من خلال البرامج الوثائقية المميزة، وسنتعرف في هذا المقال علي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات والعرب سات وخطوات استقبال القناة علي جهازك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يهتم قطاع كبير من المشاهدين في معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، وتعتمد القناة علي نقل جميع الافلام والبرامدج الوثائقية المميزة ومنها برامج عالم الحيوان والتي يتم بثها علي مدار اليوم دون توقف، هذا وان القناة تستخدم الوسائل والمعدات التكنولوجية المتطورة في بث ونقل الافلام، كما انها من القنوات التي يمكن استقبالها بكل سهولة وذلك من اجل متابعة المحتويات المميزة، وجاء تردد القناة علي النحو التالي:

التردد: 11411

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

التردد: 11804

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

خطوات استقبال قناة ناشيونال جيواغرافيك علي الريسيفر