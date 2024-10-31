شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات وكيفية تثبيتها على التلفاز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتداول البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2024 من قبل الأمهات، باعتبار قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الناقلة لمحتوى الاطفال المتميز، فا بعد أن اعلن بتوفر عدة ترددات الخاصة بالقناة، فا سنعرض اليكم التردد الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية في موقعنا الأخبارى اقرأ نيوز.

تردد قناة طيور الجنة 2024

وبعد ان تداول البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2024 على الأقمار الصناعية من قبل الأمهات، لأسعاد أطفالهم ببرامج قناة طيور الجنية المتميزة، فا سنعرض اليكم بيانات تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات في السطور الاتية:

قم أولا بضبط التردد على: 11274.

ثم قم بضبط معدل الترميز على: 27500.

وضبط معامل تصحيح الخطأ على: ¾.

وضبط الاستقطاب على: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

اذا كنت تريد تثبيت تردد قناة طيور الجنة 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال القمر الصناعى عرب سات، عليك ان تقوم بإدخال البيانات الاتية:

قم بضبط التردد على: 11310.

ثم اضبط الاستقطاب على: عمودي.

اضبط معدل الترميز على: 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأ على: 5/6.

كيفية تثبيت قناة طيور الجنة على التلفاز

وبعد ان عرضنا اليكم بيانات تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات، عليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة لكى تتمكنوا من تثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى:

قم أولا بتشغيل جهاز الاستقبال والانتقال إلى قائمة الإعدادات.

ثم عليك ان تقوم باختيار خانة تثبيت أو البحث عن القنوات.

ثم قم بعد ذلك بإدخال بيانات التردد الجديد المذكور بالأعلى.

وعليك الانتظار حتى تكتمل عملية البحث.

وبعد انتهاء البحث، ستظهر قناة طيور الجنة في قائمة القنوات الخاصة بك.

برامج قناة طيور الجنة

وتداول بين الكثير بأن قناة طيور الجنة تقوم بعرض الكثير من البرامج المتميزة، التى تقوم بجذب انتباه الأطفال، فا أعلن عن هذه البرامج على النحو الاتى: