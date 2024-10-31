شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 National Geographic وكيفية تنزيلها علي جهاز الاستقبال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث عدد كبير من المهتمين بعالم الطبيعة حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات، نظرًا لأن قناة ناشيونال جيوغرافيك أحد أبرز القنوات الوثائقية في العالم أجمع، كما تعمل على تقديم محتوى علمي وثقافي يلقي الضوء على الطبيعة، العلوم، والحياة البرية، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار الصناعية وكيفية ضبط التالي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

تزايدت التساؤلات من قبل العديد من المواطنين حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات نظرًا لأن القناة تُعتبر من أهم القنوات العربية المهمة الموجهة للمهتمين بالطبيعة والحياة البرية واستكشافها بكل سهولة، وتعمل القناة بشكل مستمر على تجديد التردد الخاص بها لضمان أصل جودة للصوت والصورة بغرض تلبية رغبة المتابعين والمحبين للأفلام الوثائقية والتي يتم نقلها علي مدار اليوم دون انقطاع او تشويش، وجاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات وعرب سات على النحو التالي..

التردد: 11411

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 30000

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

التردد: 11804

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على ياه سات

التردد: 11938.

معامل القمر الصناعي: ياه سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بأنها مجانية ولا تحتاج الى دفع رسوم اشتراك.

كما تعمل على تقديم مجموعة مختلفة من البرامج والأفلام الوثائقية.

بالإضافة الى ان القناة تعمل على مدار 24 ساعة بدون انقطاع او تشويش.

وتمتاز بعرض محتواها بأعلى جودة صوت وصورة.

كيف تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك؟

يمكنك تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية..