شكرا لاهتمامك لمعرفة اضبطها الآن.. تردد قناه ام بي سي مصر 1 و2 الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

في الفترة الراهنة اشتدت عمليات البحث علي مؤشر البحث جوجل من قبل الملايين من المشاهدين لقناة ام بي سي مصر بالبحث عن تردد قناه ام بي سي مصر الجديد 2024 علي جميع الأقمار الصناعية الناي سات والعرب سات، حيث تقوم قناه ام بي سي مصربعرض مجموعة من البرامج المتنوعة و الكثير، وتعتبر القناة مجانية تعمل علي بث محتواها علي مدار اليوم، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف علي تردد قناة إم بي سي مصر 1و 2.

تردد قناه ام بي سي مصر

بعد ان تحدثنا في السطور السابقة نبذه عن تردد قناه ام بي سي مصر، سوف نقدم لكم في السطور التالية تردد قناه ام بي سي مصر 2024 الجديد علي جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات ، فقد جاءت البيانات التي تتعلق بالقناة علي النحو التالي:

تردد ام بي سي مصر على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد : 12015.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز الخطأ : 27500.

جودة الصورة : HD.

تردد ام بي سي مصر على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11919.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة MBC مصر 2

بعد ان وفرنا لكم تردد قناه ام بي سي مصر 1 علي جميع الأقمار الصناعية النايل والعرب سات، سوف ننشر لكم تردد قناة MBC مصر 2 علي مختلف الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات بجودة HD، كما يلي:

تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات:

القمر الصناعي : النايل سات.

تردد القناة: 11823

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: 6/5

جودة البث: HD

تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 6/5

جودة البث: HD

خطوات ضبط قناة MBC Masr

لكي يتمكن جميع الباحثين عن تردد قناه ام بي سي مصر الجديد 2024 علي جميع الاقمار الصناعية استقبال القناة، يجب عليه اتباع الخطوات التالية: