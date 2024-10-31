شكرا لاهتمامك لمعرفة اتفرج “Saudi League”.. حمل تردد قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي اليوم في دوري روشن السعودي 2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي اليوم في دوري روشن السعودي 2024، وهو أحد الترددات المرتقبة التي يبحث عنها ويتابعها الملايين من عشاق كرة القدم في الوطن العربي، وخاصة الكرة السعودية، حيث أنه من المنتظر أن تقام اليوم واحدة من مباريات القمة السعودية والتي ستجمع بين كلا من فريق الاتحاد وفريق الأهلي في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والتي ستقام على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، و نظرا لحصول شبكة قنوات SSC السعودية على حقوق بث جميع مباريات البطولة، ننقل لكم تردد قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي اليوم على كل الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

قناة SSC 1 HD الرياضية

تعتبر شبكة قنوات SSC السعودية هي القنوات الحصرية التي يمكنك من خلالها متابعة جميع المباريات العربية والدولية التي تقام داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جميع المباريات التي يشارك فيها الأندية السعودية والمنتخب السعودي في مختلف البطولات حول العالم، حيث احتلت قنوات SSC السعودية مكانة كبيرة بين أهم القنوات الرياضية في الشرق الأوسط بفضل التغطية الممتازة والاحترافية لكل الأحداث الرياضية التي تطرأ على الوسط الرياضي.

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي اليوم

كشفت قنوات SSC السعودية عن تخصيص قناة SSC 1 HD المشفرة لنقل احداث مباراة اليوم بين فريقي الاتحاد والأهلي السعودي في مباراة الجولة رقم 9 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، حيث تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 31 من شهر أكتوبر 2024، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الامارات.

تردد قناة SSC 1 HD على كل الأقمار الصناعية

تنقل قنوات SSC السعودية جميع مبارياتها بأفضل جودة عالية الدقة والوضوح HD على مدار 24 ساعة يوميا، حيث يمكنك الاعتماد عليها في متابعة جميع المباريات العربية والعالمية من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها بالتعليق العربي مع افضل معلقين الرياضية في الوطن العربي، فقط من خلال تنزيل تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات