شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 National Geographic لمتابعة افضل البرامج والأفلام الوثائقية بجودة عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تتصدر مؤشرات البحث في الوقت الراهن في البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، ومن خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” معرفة تردد القناة عبر النايل سات والعرب سات تابع قراءة السطور القادمة للاطلاع علي تردد القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

تسعي إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك الي الحفاظ علي جودة الصوت والصورة الخاصة بالقناة لذلك تقوم بتحديث التردد الخاص بها بين الحين والأخر، ويمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات الجديد 2024 مجاناً علي جهاز التلفاز الخاص بك من خلال البيانات التالية:ـ

يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد الخاص بالقناة هو : 11226.

معامل تصحيح خطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

معدل استقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي .

معدل ترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

جودة القناة :ـ SD.

يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024 عبر النايل سات بجودة عالية:ـ

التردد الخاص بالقناة هو: 11411.

معدل تصحيح خطأ الخاص بالقناة هو: افقي.

معدل استقطاب الخاص بالقناة هو: 30000.

معامل التصويب خطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

جودة القناة:ـ HD.

يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024 عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد الخاص بالقناة هو : 11804.

معدل استقطاب الخاص بالقناة هو : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو : 3/4.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

جودة القناة :ـ SD.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

يمكنك استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي علي جهاز التلفاز الخاص بك بشكل سهل وبسيط فقط كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:ـ