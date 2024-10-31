شكرا لاهتمامك لمعرفة “اتفرج على لولو”.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات لمتابعة افضل البرامج التعليمية والاناشيد الدينيه والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة وناسة تعمل دائما على تقديم افضل محتوى امن ومسلي للأطفال، يتنوع هذا المحتوى من تعليمي الي ترفيهي الي تربوي، وتتميز بعرضها لأفضل الأناشيد الدينية والبرامج المختلفة التي تناسب الأطفال في مختلف الفئات العمرية، لذلك يتم البحث عن التردد الخاص بقناة وناسة من قبل الكثير من الاباء والامهات، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نتعرف على تردد قناة وناسة وكيفية ضبطها على جهازك.

قناة وناسة

قناة وناسة يتوفر التردد الخاص بها على الكثير من الأقمار الصناعية، ويمكنك استقباله في اي وقت لكي يكون باستطاعتك امتاع اطفالك بأفضل الأغاني والبرامج الترفيهية التي تعمل القناة على بثها على مدار الـ 24 ساعه بشكل مجاني تماما دون الحاجة الي دفع اي رسوم اشتراك، وقناة وناسة تتميز بالكثير من الشخصيات الكرتونية بها، ومن بين ابرز تلك الشخصيات هي شخصيه لولو، حيث تعمل لولو على تقديم افضل الأغاني الي يعشقها الأطفال من بينها أغاني تعليمية وتربوية، ويمكن الاستماع لأغاني لولو من خلال تنزيل القناة على التردد الاتي:

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات

التردد: 11470، 11430.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة 2024 على عرب سات

تردد: 11270.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

اليكم الان الاجابة على السؤال الذي يتم تداولة من قبل الكثير من الاباء والامهات وهو كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال، حيث يمكن ضبطها من خلال اتباع الخطوات الاتيه: