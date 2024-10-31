شكرا لاهتمامك لمعرفة ” بدون تشفير”.. تردد قناة اون تايم سبورت بجودة hd على جميع الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

هناك حركة بحث قوية حول تردد قناة اون تايم سبورت حيث تعرض قناة أون تايم سبورت محتوى مميز على مدار 24 ساعة ويمكن استقبالها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كما أنها تقدم استوديوهات تحليلية هامة قبل المباريات التي تبثها على الهواء مباشرة بحضور أكبر نجوم الرياضة في مصر والوطن العربي، وتقدم كبرى المباريات بأروع جودة في الصوت والصورة لمتابعتها بشكل مجاني، ومؤخرًا استطاعت الحصول

تردد قناة اون تايم سبورت

سنعرض لكم تردد قناة اون تايم سبورت الأن وبكل سهولة يمكنك متابعة اقوى المباريات والدوريات المحلية والبطولات العربية والدولية مجانا وبدون تشفير بأعلى جودة على مدار اليوم من خلال تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب : رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب : أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية تثبيت قناة أون تايم سبورت على النايل سات

استكمالا لحديثنا عن تردد قناة اون تايم سبورت فاننا سنعرض لكم كيفية تثبيت قناة أون تايم سبورت على النايل سات

وفيما يخص كيفية تثبيت قناة أون تايم سبورت على النايل سات عبر جهاز الاستقبال، فإنه يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر “القائمة” الموجود في ريموت الكنترول بجهاز الاستقبال.

اختيار “البحث اليدوي” من القائمة.

إدخال بيانات تردد القناة من “التردد، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ”، الموجودون أعلاه.

الضغط على زر “البحث”، والانتظار قليلًا حتى تظهر القناة.

الضغط على زر “حفظ” لتثبيت القناة ضمن قائمة القنوات.

برامج قناة قناة وان تايم سبورت

ستاد مصر

ملعب أون تايم

مساء أون تايم

جمهور الثالثة

دقيقه 60.

كل الملاعب

أون سبورت

ملاعب الأبطال

مميزات قناة أون تايم سبورت

وكما عرضنا لكم تردد قناة اون تايم سبورت فاننا ايضا سنعرض لكم مميزات قناة أون تايم سبورت خلال هذه الاسطر البسيطة المقبلة حيث انها تتميز بعدة مميزات وهى كالاتى: