شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبتها فورا” تردد قناة كراميش HD نايل سات Karameesh على العرب سات لمشاهدة أروغ الأغاني والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بحث مستمر من الاشخاص حول معرفة تردد قناة كراميش HD نايل سات، وتعتبر قناة كراميش، كما تعتبر قناة كراميش من القنوات المفضلة للأطفال حيث تقدم مزيجا من الأغاني التعليمية والترفيهية وتعمل لعرض البرامج للفئة العمرية الصغيرة ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة.

تردد قناة كراميش HD نايل سات

واليكم تردد قناة كراميش HD نايل سات، ومن خلال موقعنا اقرا نيوز سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات..

من خلال القمر الصناعي :ـ نايل سات

تردد قناة كراميش :ـ11605

معدل الترميز الخاص بقناة كراميش هو :ـ27500

الاستقطاب الخاص بقناة كراميش هو :ـ أفقي

معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة كراميش هو :ـ 3/4

تردد قناة كراميش علي عرب سات

القمر الصناعي :ـ عرب سات

تردد قناة كراميش :ـ 11390

معدل الترميز الخاص بقناة كراميش هو :ـ 27500

الاستقطاب الخاص بقناة كراميش هو :ـ عمودي

معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة كراميش هو :ـ 3/4

ثبيت قناة كراميش للأطفال على جهاز الاستقبال

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات في حين بان ياتي تسهيل استقبال قناة كراميش للأطفال على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التفصيلية التالية لضبط إعدادات القناة بشكل صحيح: