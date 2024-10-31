شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبتها فورا” تردد قناة كراميش HD نايل سات Karameesh على العرب سات لمشاهدة أروغ الأغاني والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
بحث مستمر من الاشخاص حول معرفة تردد قناة كراميش HD نايل سات، وتعتبر قناة كراميش، كما تعتبر قناة كراميش من القنوات المفضلة للأطفال حيث تقدم مزيجا من الأغاني التعليمية والترفيهية وتعمل لعرض البرامج للفئة العمرية الصغيرة ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة.
تردد قناة كراميش HD نايل سات
واليكم تردد قناة كراميش HD نايل سات، ومن خلال موقعنا اقرا نيوز سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات..
- من خلال القمر الصناعي :ـ نايل سات
- تردد قناة كراميش :ـ11605
- معدل الترميز الخاص بقناة كراميش هو :ـ27500
- الاستقطاب الخاص بقناة كراميش هو :ـ أفقي
- معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة كراميش هو :ـ 3/4
تردد قناة كراميش علي عرب سات
- القمر الصناعي :ـ عرب سات
- تردد قناة كراميش :ـ 11390
- معدل الترميز الخاص بقناة كراميش هو :ـ 27500
- الاستقطاب الخاص بقناة كراميش هو :ـ عمودي
- معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة كراميش هو :ـ 3/4
ثبيت قناة كراميش للأطفال على جهاز الاستقبال
وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات في حين بان ياتي تسهيل استقبال قناة كراميش للأطفال على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التفصيلية التالية لضبط إعدادات القناة بشكل صحيح:
- في الخطوة الاولي يجب عليك بالنقر و بالضغط على زر Menu في جهاز التحكم للدخول إلى قائمة إعدادات القنوات الخاصة بك.
- في الخطوة الثانية ان كانت لغة الجهاز باللغة العربية، اختر الأمر تثبيت أو تركيب بسهولة.
- في الخطوة الثالثة ان كانت باللغة الإنجليزية، اختر Installation.
- في الخطوة الرابعة يجب بان يتم تثبيت يدوي (Manual Installation)
- كما يجب بان يتم تحدد النايل سات كاسم القمر الصناعي لاستقبال القناة على جهازك.
- وعليك بكتابة وادخال بيانات التردد كما هو مذكور في الأعلى، وتشمل: التردد، ومعدل الترميز، ومعامل تصويب الخطأ
- ثم قم باضغط على أيقونة بحث لبدء عملية البحث عن القناة.
- واخيرا انتظر لبضع ثوانٍ حتى يتم العثور على القناة وتحميلها عندك.