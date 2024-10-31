شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية المختلفة وخطوات تثبتيها على التلفاز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

البحث عن تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية المختلفة من أكثر الترددات بحثا من قبل الكثير من الأمهات والاباء باعتبار قناة كراميش من القنوات الفضائية المميزة والجاذبة للأطفال التى تقوم بعرض أفلام الكارتون الممتعة للأطفال، فا لتداول البحث سنعرض اليكم بيانات تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية في موقعنا الإخباري اقرأ نيوز.

تردد قناة كراميش

ولتداول البحث عن تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية المختلفة من قبل الكثير من الامهات، لكى يتمكنوا من تثبتيها واسعاد أبنائهم، فا جاء تردد قناة كراميش على النايل سات على النحو التالى:

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش على عرب سات

واذا كنت تريد ضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال القمر الصناعى العرب سات، عليك اتباع البيانات الاتية:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تثبيت قناة كراميش على التلفاز

وبعد ان عرضنا اليكم بيانات تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية المختلفة، عليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة لكى تتمكنوا من تثبيت قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى:

قم أولا بالنقر على خانة الاعدادات من ريموت التحكم عن بعد.

ثم قم بالضغط على خانة التركيب ثم النقر على زر موافق.

ثم إدخال كلمة المرور.

ثم القيام بالدخول على قائمة الترددات والنقر على موافق.

ثم القيام بإضافة تردد قناة كراميش الجديد.

ثم قم بتحديد القمر الصناعي الذى ترغب فى تثبيت القناة من خلاله.

ثم قم باختيار إضافة.

ثم قم بإدخال التردد والبيانات المطلوبة (الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ).

ثم قم بالضغط على زر البحث.

وعليك الانتظار حتى ينتهي البحث.

فا سوف تظهر مجموعة من القنوات عليك ان تقوم باختيار قناة كراميش.

وفى الخطوة الأخيرة قم بالنقر على حفظ.

مميزات قناة كراميش

وجاءت مميزات قناة كراميش على النحو التالى: