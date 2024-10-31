شكرا لاهتمامك لمعرفة “اتفرج براحتك”.. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان لموسم السادس الحلقة 168 بجودة hd والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يهتم الكثير بمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، فقد شهد المسلسل منذ انطلاقه نجاحًا ساحقًا حول العالم، والآن يعود الموسم السادس ليكمل حكاية عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، في رحلته الشاقة لبناء إمبراطورية قوية ومتماسكة، لذا تابعوا معنا الآن من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز سوف نوضح كافة التفاصيل الخاصة بتردد القناة وموعد عرضها للمسلسل.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، فهي تقوم بنقل أحداث المسلسل بعرض حلقة واحدة بشكل أسبوعي وتكون يوم الخميس من كل أسبوع لذا فإن عرض الحلقة 168 سوف يكون اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، إليكم الآن تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية :ـ

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

القمر الصناعي :ـ نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية :ـ 12034

الاستقطاب الخاص بالقناة :ـ أفقي “H”

معدل الترميز الخاص بالقناة :ـ 27500

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة :ـ 3/4

الجودة الخاص بالقناة :ـ HD

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات

القمر الصناعي :ـ عرب سات

تردد قناة الفجر الجزائرية:ـ 11034

الاستقطاب الخاص بالقناة :ـ عموي

معدل الترميز الخاص بالقناة :ـ 27500

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة :ـ 3/4

الجودة :ـ SD

قصة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يتناول الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان العديد من الأحداث التاريخية والدرامية الشيقة، والتي تسلط الضوء على الصراعات السياسية والعسكرية التي واجهها عثمان وقبيلته، كما يركز على العلاقات المعقدة بين القبائل التركية الأخرى والأعداء الخارجيين، مثل البيزنطيين والمغول.

موعد عرض المسلسلات علي قناة الفجر الجزائرية