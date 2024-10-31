شكرا لاهتمامك لمعرفة “المواجهة المُنتظرة”.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 168 مترجمة والقنوات الناقلة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتساءل الكثير من محبي وعشاق المسلسل التركي المؤسس عثمان عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 168 مترجمة، ويأتي ذلك عقب اعلان الشركة المُنتجة عن عدم عرض حلقة الاسبوع الماضي بسبب الظروف الاستثنائية التي تم بها تركية، ومن خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” معرفة موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 168 مترجمة

ارتفعت مُعدلات البحث في الوقت الراهن عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 168 مترجمة، و مسلسل عثمان من المسلسلات التي نجحت في تحقيق طفره واسعه في الدراما التاريخية في السنوات الأخيرة منذ عرض الموسم الأول له ونجح في تحقيق قاعده جماهيرية كبيره بسبب قوه الإنتاج وأداء الممثلين المبهر بالإضافة الي قصة المسلسل والتي تحكي قصه تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان الأول ويحكي عن الصراعات التي خاضتها الدولة ضد الأعداء وتشهد احداث المسلسل حاله من التصاعد الدائم وينتظر عشاق المسلسل موعد عرض الحلقة القادمة خاصه بعد انتهاء الحلقة الماضية على نجاه عثمان من احد أعدائه “قراصي”، وزواج هو ليفيرا من أوهان بعد نجاحة في إنقاذه، وتم عرض الحلقة 168 يوم امس الأربعاء في تركيا على قناه ATV في تمام الساعة الـ8:00 مساء ومن المنتظر عرض الحلقة في الوطن العربي مترجمة عبر قناه الفجر الجزائرية في تمام الساعة الـ 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ان يكون الإعادة الجمعة في تمام الساعة الـ2 ظهراً.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

تعرض قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية مسلسل المؤسس عثمان، ويمكنك ضبط تردد هذه القنوات علي جهازك عبر النايل سات والعرب سات من خلال القنوات التالية:ـ

تردد قناة ATV التركية عبر النايل سات بجودة عالية:

التردد هو: 10796.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات:

التردد هو: 12034.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات:

تردد القناة هو: 11034.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل الجودة هو : SD.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان