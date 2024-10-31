شكرا لاهتمامك لمعرفة “أضبط الان” تردد قناة روتانا سينما 2024 لمتابعة أجمل افلام الزمن الجميل المصرية والعربية علي النايل سات والعرب سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أصبحت تساؤلات الكثير من المشاهدين والمتابعين تتزايد لمعرفة تردد قناة روتانا سينما، حيث تعتبر قناة روتانا سينما من بين اشهر القنوات العربية التي تعمل علي نقل كافة الافلام المصرية والخليجية، والتي يتابعها الملايين من المشاهدين في مصر والوطن العربي، بالاضافة الي ان القناة تهدف الي تلبية رغبات الجماهير والمشاهدين وذلك من خلال تنوعها في نقل جميع الافلام المميزة سواء افلام الزمن الجميل او الافلام الحديثة، وسننقل لكم من خلال سطور هذا المقال تردد قناة روتانا سينما علي النايل سات والعرب سات فتابعونا.

تردد قناة روتانا سينما

يسعي قطاع كبير من المتابعين وعشاق السينما للتعرف علي تردد قناة روتانا سينما، وهي من افضل القنوات علي الساحة في الوقت الراهن وذلك من خلال احتوائها علي مكتبة متنوعة من الافلام الخليجية والمصرية، والتي يتم بثها علي مدار الساعة دون انقطاع، كما ان القناة تعتمد علي العديد من الوسائل التكنولوجية المتطورة من أجل بث جميع الافلام باعلي جودة ممكنة، وذلك بعد اكستابها لشهر واسعة في الفترة الاخيرة، هذا ويستطيع المشاهد الاستمتاع بقناة روتانا سينما وذلك من خلال الخطوات التالية:

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة روتانا سينما علي العرب سات

التردد: 11843

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

خطوات استقبال القناة علي جهاز الريسيفر