شكرا لاهتمامك لمعرفة “مواجهة المارد الأحمر وبطل آسيا”.. القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والعين بجودة hd والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تشتد حركة البحث حول القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والعين في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 حيث ان عشاق المارد الاحمر فى حالة ترقب شديدة لكل اخبار المباراة ، وتستطيع مشاهدة مباراة الأهلي والعين عبر 3 قنوات تنقل المواجهة بث مباشر، عبر أون تايم سبورتس، أبوظبي الرياضية، إم بي سي مصر.

كما أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المجانية، بث مواجهة اليوم القارية مباشر عبر قناة ON TIME SPORTS 1، وقررت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المفتوحة، بث مواجهة اليوم عبر قناة AD SPORTS 1 HD.

وتنقل شبكة قنوات إم بس سي مصر اللقاء مجانًا عبر قناة mbc masr 2.

تردد أون تايم سبورت 1.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والعين بث مباشر

يمكنك مشاهدة مواجهة المارد الأحمر وبطل آسيا عبر بث قناة ON TIME SPORTS 1 عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي H

معدل ترميز: 27500

مشاهدة مباراة الفارس الأحمر وبطل الإمارات.. تردد AD SPORTS HD 1 القناة الناقلة

يمكنك مشاهدة مباراة اليوم عبر تردد AD SPORTS HD 1 القناة الناقلة بث مباشر عبر التردد التالي على النايل سات، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة MBC MASR 2 الناقلة بث مباشر على الهواء اليوم

يأتي تردد قناة MBC MASR 2 الناقلة بث مباشر على الهواء اليوم كما يلي:

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 11832.

الاستقطاب: عمودي H.

الترميز: 27500.

معلقو مباراة الأهلي والعين

أعلنت القنوات الناقلة اليوم عن معلقي مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال كما يلي:

معلق قناة أون تايم سبورتس، المعلق الرياضي خليل البلوشي.

معلق قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية، المعلق الرياضي عامر عبدالله.

معلق قناة قنوات إم بي سي مصر 2، المعلق الرياضي فارس عوض.

حكم مباراة اليوم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الحكم التركي خليل أوموت ملير، حكما للساحة في مباراة العين ضد الأهلي في منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، ويأتي طاقم التحكيم اليوم كما يلي:

التركي خليل أوموت ملير، حكم ساحة.

التركي أوياركان إبراهيم تشاغلار، حكم مساعد أول.

التركي كورباي مراد توجبيرك، حكم مساعد ثان.

التركي كوجوك زورباي، الحكم الرابع.

حكم الفار الإيطالي دي بيلو ماركو.

حكم فار مساعد الإيطالي دي باولو ألياندرو.

جوائز بطولة كأس الإنتركونتيننتال

علن فيفا عن جوائز بطولة كأس الإنتركونتيننتال، كما يلي:

يحصل الفائز اليوم على مليوني دولار.

ويحصل الخاسر اليوم على مليون دولار.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

يستضيف النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي العين بطل آسيا على ملعب استاد القاهرة.