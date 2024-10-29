شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 toyor al janah على النايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل البرامج بأعلى جودة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

عمليات من البحث الكثير حول معرفة تردد قناة طيور الجنة 2024، وتتميز قناة طيور الجنة بكونها واحدة من اكثر القنوات الفضائية التي تقوم بعرض البرامج والاغاني، وتقوم إدارة القناة علي تحديث التردد الجديد في الفترة الأخيرة، ويمكنك متابعة القناة بجودة عالية وصورة في غاية الوضوح، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر الاقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة 2024

واليكم تردد قناة طيور الجنة 2024، ومن خلال موقعنا اقرا نيوز سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات..

جاء التردد: 11258.

بينما الاستقطاب: أفقي.

ويكون معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومعدل الترميز يكون: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات واليكم التردد القمر الصناعي عرب سات، وتفاصيل التردد علي الشكل التالي:

التردد هو: 11310.

يكون الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويكون معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مميزات هذه القناة ؟

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر الاقمار الصناعية والبتي تعتبر من افضل و أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتويات متنوعة ومتعددة، ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي:

اولا تقوم القناة بجودة عالية من حيث الصورة والصوت باعلى جودة.

ثانيا قد تقوم القناة برسوم متحركة وصور رائعة تجذب الكثير من الاطفال.

ثالثا والتي تقوم بتوفير برامجًا تهدف إلى تعليم الأطفال الأخلاق.

والتي تعمل لمحتوى ترفيهي يهدف إلى تسلية الأطفال سواء كانوا كبارًا أو صغارًا.

والتي قد تساهم القناة في تطوير مهارات الأطفال من خلال عروض ترفيهية الكثيرة.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 على جهاز الاستقبال