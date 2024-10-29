شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قنوات روتانا Rotana Cinema 2024 على جميع الأقمار لمتابعة الافلام الجديدة والحصرية بأعلى جودة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يهتم عدد كبير من محبي مشاهدة الأفلام حول التعرف على تردد قنوات روتانا، وتعتبر هذه القناة من اهم القنوات الفضائية في الوطن العربي، وحازت على شعبية كبيرة منذ بدايتها لذلك يتم البحث عليها بشكل مستمر ، فهي من القنوات التي تقوم بنقل مجموعة كبيرة من الأفلام الحصرية الجديدة وتقوم بنقل مجموعة من الأفلام القديمة، وتتناسب القناة مع جميع الفئات العمرية، وتبث محتواها علي مدار اليوم 24 ساعة، وتعمل دون انقطاع أو تشويش وتقوم بتحديث التردد دائما لضمان أفضل جودة عالية للصوت والصورة، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم تردد قنوات روتانا على جميع الاقمار الصناعية.

تردد قنوات روتانا

من خلال موقنا اقرأ نيوز سوف ننشر لكم تردد قنوات روتانا عبر جميع الأقمار الصناعية، وتتميز القناة بمحتواها المتنوع والتفاعل المستمر مع الجمهور، وتعتير شكة قنوات روتانا أحد أبرز المنصات الترفيهية في العالم العربي، مما يجعلها الاخيار الافضل لعشاق الفن والثقافة، ولكي تتمكن من متابعة قناة روتانا سينما والاستمتاع بمحتواها ، يجب ضبط جهاز الاستقبال على تردد قنوات روتانا على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات والذي جاء على النحو التالي..

تردد قناة روتانا سينما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الخاص: 12226

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح: 6/5

الجودة: HD

تردد قناة روتانا سينما علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11843.

الاستقطاب: أفقي.

و معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

والجودة: HD.

تردد قناة روتانا كلاسيك

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 12226

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة روتانا كلاسيك على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة روتانا كلاسيك على ياه سات

القمر الصناعي: ياه سات

التردد: 12054

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيف انزل تردد قناة روتانا سينما؟

يمكنك تنزيل تردد قنوات روتانا سينما على جهاز الاستقبال، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية..