شكرا لاهتمامك لمعرفة “بإشارة قوية” تردد قناة روتانا سينما 2024 الناقلة لجميع الافلام المصرية والخليجية علي النايل سات والعرب سات بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أزدادت عمليات البحث في هذه الاثناء من قبل المشاهدين لمعرفة تردد قناة روتانا سينما، حيث تعد قناة روتانا سينما من اشهر قنوات الافلام المصرية والعربية والتي تقوم بعرض جميع الافلام علي مدار اليوم دون انقطاع، بالاضافة الي ان القناة من بين القنوات التي تستخدم الاساليب والمعدات التكنولوجية المتطورة قي بث ونقل جميع افلام الزمن الجميل التي يتابعها الملايين من المشاهدين، هذا وسنوضح لكم في هذا المقال تردد قناة روتانا سينما علي النايل سات والعرب سات وخطوات ضبط القناة علي جميع اجهزة الريسيفر.

تردد قناة روتانا سينما

يهتم العديد من المتابعن في العالم العربي لمعرفة تردد قناة روتانا سينما، وهي من ضمن القنوات الهامة في مصر والتي تنقل العديد من الافلام والمسلسلات والبرامج المتنوعة والتي يتم بثها علي مدار الساعة، بالاضافة الي انها من القنوات التي تحتوى علي مكتبة متنوعة من الافلام والمسلسلات المصرية والعربية، ولاسيما وان القناة تنقل كل ما يهم المشاهد العربي وذلك من خلال باقة من المع افلام الزمن الجميل والتي يتم بثها علي مدار اليوم دون انقطاع، وجاء تردد قناة روتانا سينما علي النايل سات كالتالي:

التردد: 12226

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

تردد قناة روتانا سينما علي العرب سات

التردد: 11843

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

طريقة اضافة تردد قناة روتانا سينما علي اجهزة الريسيفر