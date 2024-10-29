شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024 لمتابعة المباريات المحلية والعالمية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بحث مستمر من المتابعين حول معرفة تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة، بعتبر ويعد تردد قناة bein sport news المفتوحة من أهم الترددات المطلوبة مؤخراً من قبل عشاق كرة القدم كما ان تعتبر قناة بين سبورت واحدة من القنوات التابعة لشبكة بين سبورتس القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لافضل المباريات.

تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة

واليكم تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة، ويمكن لجميع متابعين كرة القدم تنزيل القناة الاخبارية المفتوحة لمشاهدة المباريات من خلال التردد.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 2/3.

جودة القناة، HD.

الاستقطاب، أفقي.

التردد، 11013.

ويمكن أيضا ضبط تردد قناة بي إن سبورت علي عرب سات كالتالي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 3/4.

جودة القناة، HD.

الاستقطاب، أفقي.

التردد، 12245.

كما يمكن أيضا ضبط القناة علي سهيل سات كالتالي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 2/3.

الاستقطاب، أفقي.

التردد، 10810.

تثبيت قناة bein sport الإخبارية المفتوحة

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات واليكم طرق تثبيها بسهولة..

يجب عليك اولا بفتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك. ثانيا يجب بان يتم الضغط والنقر علي زر القائمة (Menu). ثالثا يجب لابد بان يتم النقر وتحديد خيار التثبيت اليدوي الخاص بك. ويجب عليك باختيار تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات أو سهيل سات) حتي يتم تنزيل القناة. ويجب بان يتم ادخال تفاصيل القناة مثل التردد، الاستقطاب، معامل التصحيح، والجودة. وفي النهاية قم بالنقر على زر “إنهاء” لحفظ التغييرات.

مميزات قناة bein sport

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر الأقمار اليكم اهم مميزات القناة ..