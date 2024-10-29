شكرا لاهتمامك لمعرفة كيف انزل تردد قناة روتانا سينما 2024 على النايل سات و عبر عرب سات بجودة عالية HD .. شاهد أفلام الشاشة إلى قلبك والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بحث مستمر من المتابعين حول معرفة تردد قناة روتانا سينما، وتتميز قناة روتانا سينما من اشهر القنوات الفضائية التي تلبي حاجة المشاهد وتقوم القناة على تقديم محتوي مميز وافلام حصرية، وتنقسم قنوات روتانا الي الكثير من القنوات الفضائية، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر الاقمار الصناعية.

تردد قناة روتانا سينما

واليكم تردد قناة روتانا سينما، ومن خلال موقعنا اقرا نيوز سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات، إليك كيفية ضبط تردد قناة روتانا سينما على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات كما نقدم لكم أيضا تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11843

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة القناة: HD

تردد قناة روتانا سينما هوت بيرد

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر الاقمار الصناعية في حين بانه يمكنك استقبال القناة عبر قمر الهوت بيرد عن طريق ضبط الإعدادات باستخدام المعلومات التالية:

التردد: 10930.

الاستقطاب أفقي (H).

كما أن يكون معامل تصحيح خطأ ⅔.

معدل ترميز قدره 27500 مما يجعل جودة الصورة SD.

كيفية ضبط القناة على جهازك

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات في حين بانه بإمكان الأفراد استقبال وتنزيل قناة روتانا سينما عبر الأقمار الصناعية المختلفة، من خلال اتباع الخطوات التالية: