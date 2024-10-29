شكرا لاهتمامك لمعرفة mbc masr 2 hd تردد الناقلة لمباراة الاهلي والعين الاماراتي في كأس إنتركونتيننتال مجانًا على النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتساءل عدد كبير من جماهير كرة القدم منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري في الوطن العربي عن mbc masr 2 hd تردد، التي حصلت في الآونة الأخيرة على حقوق إذاعة عدد كبير من المباريات العالمية والعربية مجانا عبر شاشتها على القمر الصناعي نايل سات، وبالتزامن مع اقتراب انطلاق مباراة الاهلي والعين الاماراتي المقرر عرضها على شاشة قناة ام بي سي مصر، سوف ننشر لكم التردد بأعلى عودة.

mbc masr 2 hd تردد

ننشر لكم mbc masr 2 hd تردد على جميع الاقمار الصناعية المقرر نقلها لمباراة الاهلي والعين الاماراتي في بطولة كأس العالم للأندية انتر كونتنينتال 2024 اليوم الثلاثاء الموافق 29 اكتوبر الجاري..

تردد قناة MBC Masr 2 HD

التردد : 11823

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد mbc مصر 2 hd

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11919.

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD.

كيفية تنزيل قناة أم بي سي مصر MBC Masr 2

في البداية: قم بالضغط على خانة “الإعدادات” من جهاز التحكم عن بُعد.

ثم قم بالضغط على خانة “إضافة قناة جديدة”.

بعد ذلك قم بتسجيل بيانات القناة والتأكد من صحتها.

بعد ذلك اضغط على زر “بحث”.

انتظر ثواني معدودة وسوف تظهر أمامك القناة وبعدها تقوم بالنقر على خانة “حفظ”.

موعد مباراة الاهلي والعين الاماراتي

تم تحديد اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري ليكون موعدًا لمباراه الاهلي والعين الاماراتي في كأس إنتركونتيننتال، كما تحدد توقيت إقامة المباراة لتبدأ عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ابوظبي، وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتقام البطولة تحت مسمى “كأس أفريقيا آسيا المحيط الهادئ”.

معلق مباراة الاهلي والعين الاماراتي

كشفت ادارة قناة MBC MASR 2 عن هوية معلق مباراة الاهلي والعين الاماراتي، واعلنت عن تولية بصوت مهمة التلعيق على احداث المباراة الى المعلق مدحت شلبي.

تشكيلة الأهلي امام العين الاماراتي اليوم