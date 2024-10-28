شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبال تردد قناة ماجد الفضائية 2024 Majid kids TV والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
استطاعت القناة منذ انطلاقتها أن تحقق نجاحا ملحوظا، حيث انها تعمل علي تعزيز الأفكار وتنمية المهارات، كما انها تعرض المسلسلات الكرتونية ومن خلال مقالنا سنتعرف على استقبال تردد قناة ماجد الفضائية 2024 Majid kids TV.
تردد قناة ماجد 2024 على القمر الصناعي نايل سات
- التردد 11526
- القمر الصناعي نايل سات
- معدل الترميز 27500
- الجودة SD
- معامل تصحيح الخطأ 7/8
تردد قناة ماجد علي القمر الصناعي عرب سات
- التردد 11804
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ ¾
- الاستقطاب أفقي
- الجودة HD.
كيفية ضبط تردد قناة ماجد للأطفال 2024
تتميز القناة بعرض محتواها بدقة عالية وصورة واضحة، ومنها:
- قم بالدخول إلى الإعدادات من جهاز الرسيفر الخاص بكم.
- الدخول إلي قائمة الضبط واختر التركيب.
- قم بكتابة التردد بشكل صحيح.
- ثم قم بكتابة الاستقطاب، ومعامل التصحيح.
- اضغط علي زر البحث وانتظر حتي تظهر القناة علي الشاشة.
- مميزات قناة ماجد الفضائية
- يتم عرض برنامج أبطال كل أسبوع كما انه يعمل على ان يقدم مهارات رياضية للأطفال.
- برنامج رحلة الذي يقوم بعرض الأماكن السياحية في كل دول العالم.
- يتم عرض برنامج ترفيهي يعمل علي تقديم المسابقات.