شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبال تردد قناة ماجد الفضائية 2024 Majid kids TV والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

استطاعت القناة منذ انطلاقتها أن تحقق نجاحا ملحوظا، حيث انها تعمل علي تعزيز الأفكار وتنمية المهارات، كما انها تعرض المسلسلات الكرتونية ومن خلال مقالنا سنتعرف على استقبال تردد قناة ماجد الفضائية 2024 Majid kids TV.

تردد قناة ماجد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

التردد 11526

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

الجودة SD

معامل تصحيح الخطأ 7/8

تردد قناة ماجد علي القمر الصناعي عرب سات

التردد 11804

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

الاستقطاب أفقي

الجودة HD.

كيفية ضبط تردد قناة ماجد للأطفال 2024

تتميز القناة بعرض محتواها بدقة عالية وصورة واضحة، ومنها: