شكرا لاهتمامك لمعرفة “استقبل الان” تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات وخطوات تثبيتها على التلفاز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة وناسة من أكثر الترددات بحثا على جميع محركات البحث من قبل الكثير من الأمهات والاباء، باعتبار قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية التى تقوم بعرض برامج الكارتون الجاذبة للأطفال، والأغاني المميزة أيضا، فا سنعرض اليكم بيانات تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية في موقعنا الإخباري اقرأ نيوز.

تردد قناة وناسة

لتداول البحث من قبل الكثير عن تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة من قبل الكثير من الأمهات والاباء، لكى يتمكنوا من ضبط القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، فا اليكم بيانات تردد قناة وناسة على القمر الصناعى النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة: 11430.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات

واذا كنت تريد تثبيت تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال القمر الصناعى العرب سات، عليك اتباع البيانات الاتية:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11270.

استقطاب القناة: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت قناة وناسة الجديد على التلفاز

وعليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة لكى تتمكنوا من تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى:

عليك التوجه أولا الى قائمة الإعدادات على جهاز التلفاز الخاص بك.

ثم قم بعد ذلك بالضغط على خانة أيقونة إضافة تردد جديد.

ثم قم باختيار خانة التثبيت اليدوي.

ثم قم بتحديد القمر الصناعي الذى تريد تثبيت القناة من خلاله سواء كان نايل سات أو عرب سات.

ثم قم بإدخال بيانات القناة، مثل التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، والاستقطاب.

ثم قم بالضغط على أيقونة البحث.

وبعد ظهور قناة وناسة قم بالضغط على أيقونة الحفظ لتثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

أغانى قناة وناسة

وكان من المتداول بأنه تقوم قناة وناسة بعرض أغانى للأطفال مميزة تعمل على جذبهم، فا هذه الأغانى هى: