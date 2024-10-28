شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل الآن تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 عبر نايل وعرب سات بأعلى جودة hd واستمتع بمشاهدة الطبيعة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يطرح عدد كبير من الأفراد التساؤلات حول تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر الاقمار الصناعية المختلفة، تعد القناة وجهة مثالية لمحبي الطبيعة وأسرارها، تعرض القناة منذ نشأتها محتوى فريدة لم تتمكن أي قناة أخرى في منافستها، وتعتبر واحد من أبرز القنوات التلفزيونية التي تهتم بعرض محتوى فريدة، وفي هذا الصدد نعرض لكم من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز التفاصيل الكاملة عن الموضوع .

تردد ناشيونال جيوغرافيك

في إطار متصل، نجد أن تردد ناشيونال جيوغرافيك واحد من الترددات المميزة والتي تشهد رواجا كبير عبر محركات البحث، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تتحدث عن الطبيعة وحياة البرية وتعرضها بصورة مباشرة للشغفين بمثل هذه الأمور ، تعين القناة باقة من أفضل المذيعين ويظهر ذلك في طريقة التقديم الخاصة بالبرامج، يتميز محتواها بجودته العلية في الصوت والصورة، ونعرض لكم فيما يلي تفاصيل التردد عبر الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات 2024

التردد: 11411

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 30000

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2024

التردد: 11804

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد ناشيونال جيوغرافيك على ياة سات 2024

التردد: 11938.

معامل القمر الصناعي: ياة سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصويب: 5/6.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

بعد أن تحدثنا عن تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد لعام 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة، نعرض لكم أبرز وأهم البرامج التي يتم عرضها عبر القناة: