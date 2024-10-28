شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل الآن تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 عبر نايل وعرب سات بأعلى جودة hd واستمتع بمشاهدة الطبيعة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يطرح عدد كبير من الأفراد التساؤلات حول تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر الاقمار الصناعية المختلفة، تعد القناة وجهة مثالية لمحبي الطبيعة وأسرارها، تعرض القناة منذ نشأتها محتوى فريدة لم تتمكن أي قناة أخرى في منافستها، وتعتبر واحد من أبرز القنوات التلفزيونية التي تهتم بعرض محتوى فريدة، وفي هذا الصدد نعرض لكم من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز التفاصيل الكاملة عن الموضوع .
تردد ناشيونال جيوغرافيك
في إطار متصل، نجد أن تردد ناشيونال جيوغرافيك واحد من الترددات المميزة والتي تشهد رواجا كبير عبر محركات البحث، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تتحدث عن الطبيعة وحياة البرية وتعرضها بصورة مباشرة للشغفين بمثل هذه الأمور ، تعين القناة باقة من أفضل المذيعين ويظهر ذلك في طريقة التقديم الخاصة بالبرامج، يتميز محتواها بجودته العلية في الصوت والصورة، ونعرض لكم فيما يلي تفاصيل التردد عبر الأقمار الصناعية المختلفة:
تردد ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات 2024
- التردد: 11411
- القمر الصناعي: النايل سات
- معدل الترميز: 30000
- معامل الاستقطاب: عمودي
- جودة القناة: HD
تردد ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2024
- التردد: 11804
- القمر الصناعي: العرب سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: افقي
- جودة القناة: HD
تردد ناشيونال جيوغرافيك على ياة سات 2024
- التردد: 11938.
- معامل القمر الصناعي: ياة سات.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل التصويب: 5/6.
برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك
بعد أن تحدثنا عن تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد لعام 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة، نعرض لكم أبرز وأهم البرامج التي يتم عرضها عبر القناة:
- العاب العقل (وثائقي)
- برنامج السيطرة على الحشد
- برنامج العبقري (وثائقي)
- برنامج الكون عوالم محتملة
- برنامج الكون ملحمة في الفضاء والزمن
- برنامج تحقيقات الكوارث الجوية
- برنامج حرب الحدود (برنامج)
- برنامج داخل مكة المكرمة
- برنامج رحلة إلى حافة الكون
- برنامج سمكة التونة العنيدة
- برنامج علم البسطاء
- برنامج علم مجرد (برنامج تلفزيوني)
- برنامج عين النمر (وثائقي)
- برنامج قبل الطوفان (فيلم)
- برنامج قتل ريغان
- برنامج قصة الله مع مورغان فريمان
- برنامج قصتنا مع مورغان فريمان
- برنامج لا تخبروا والدتي
- برنامج لحظات ما قبل الكارثة
- برنامج لم أكن أعلم
- برنامج مدينة الاحتيال
- برنامج مسجون في الغربة
- برنامج هروب ماكر