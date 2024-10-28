شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة الكاس الرياضية القطرية الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة العرب سات والنايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتابع كل متابعي كرة القدم تردد قناة الكاس الرياضية والتي تعتبر انها واحدة من القنوات القطرية القليلة القادرة على نقل جميع مباريات كرة القدم الأسيوية، والتي تعتبر هي المنافس الرسمي لقناة بي إن سبورت القطرية الأخري الناقلة لجميع مباريات كرة القدم في العالم وليس القارة الأسيوية فقط.

تردد قناة الكاس الرياضية

ونستعرض لكم من خلال موقفعنا الإخباري إقرأء نيوز تردد قناة الكاس الرياضية الجديد 2024 في السطور القليلة القادمة:

تردد قناة الكأس الرياضية على النايل سات

القمر الصناعي هو: النايل سات

معدل الاستقطاب على هو: أفقي.

التردد الخاص بالقناة هو: 11919.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/5.

معدل الترميز هو: 27500.

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة الكأس الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي هو: عرب سات

التردد الخاص بالقناة هو: 10770.

معدل الاستقطاب على هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/5.

معدل الترميز هو: 27500.

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة الكأس الرياضية على العرب سات

القمر الصناعي هو: عرب سات

التردد الخاص بالقناة هو: 12245.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب على هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/5

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة الكأس المفتوحة على سهيل سات

القمر الصناعي هو: سهيل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 10770

معدل الاستقطاب على هو: أفقي

معدل الترميز على هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ على هو: 4/3

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة الكأس الأولى

القمر الصناعي هو: النايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11919

معدل الاستقطاب على هو: H

معدل الترميز هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ على هو: ¾

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة الكأس الأولى

القمر الصناعي هو: عرب سات

التردد الخاص بالقناة هو: 12245

معدل الاستقطاب على هو: V

معدل الترميز هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ على هو: ¾

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة الكأس الثانية

القمر الصناعي هو: النايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11919

معدل الاستقطاب على هو: H

معدل الترميز هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ على هو: ¾

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة الكأس الثانية