شكرا لاهتمامك لمعرفة التقط الآن.. تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لحفل الكرة الذهبية ballon d’or 2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ازدادت معدلات عمليات البحث الرائجة اليوم من قبل العديد من محبي وعشاق الساحر المستديره حول معرفة تردد قناة ابو ظبي الرياضية بأعتبارها احد القنوات الناقلة لحفل الكره الذهبية 2024 المقامة على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس فى الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، كما تتسم بعرضها لباقة منوعة من البرامج الرياضية التي تغطي مختلف الألعاب والرياضات، من بينها برنامج متخصص في الكرة الأوروبية، وآخر يكشف أسرار عالم الرياضة، وفي هذا المقال عبر موقعنا الاخباري ” إقرأ نيوز” سنرصد لكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية تابع معنا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

ومن خلال البحث المكثف الصادر من قبل العديد حول معرفة تردد قناة ابو ظبي الرياضية على كلاً من النايل والعرب سات، مما يوفر لك مشاهدة البث دون انقطاع في الصورة أو تشويش في الصوت، وقد جاءت الترددات على النحو التالي..

تردد قناة AD Sport D 2 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز هو: 27500

معامل التصحيح هو: 5/6

جودة القناة هو: HD.

التردد الخاص بالقناة هو: 11526

معامل الاستقطاب هو: افقي.

تردد قناة AD Sport D 2 عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل التصحيح هو: 3/4

جودة القناة هو: HD.

التردد الخاص بالقناة هو: 11804

معدل الترميز هو: 27500

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

وبالنسبة للقنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024، حيث ان قد تنقل وتبث هذا الحفل كل من قناتى بين سبورك الاخبارية واس اس سي 4، وسنعرض لكم الترددات على النحو التالي..

تردد قناة SSC 4 على القمر الصناعي النايلسات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

معامل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة SSC السعودية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12417

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD.

معامل الاستقطاب: عمودي

تردد beIN Sports NEWS HD الاخبارية علي العرب سات

التردد: 11566

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: العرب سات

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500

beIN Sports NEWS HD على القمر الصناعي النايل سات