شكرا لاهتمامك لمعرفة “نزلها واتفرج على الحفل” تردد قناة بين سبورت الاخبارية الناقلة لحفل الكره الذهبية 2024 وجميع جوائز الأفضل في العالم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ازدادت معدلات عمليات البحث الرائجة اليوم عبر محركات البحث من قبل العديد عشاق المربع الأخضر حول العالم حول معرفة تردد قناة بين سبورت الاخبارية الناقلة لحفل تتويج الكرة الذهبية التى من المقرر اقامتها في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس فى الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت وسط أوروبا، بحضور نخبة من ألمع نجوم الكرة العالميين ومسؤولي الرياضة، وسترصد لكم تردد قناة بين سبورت الاخبارية من خلال موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” تابع معنا.

تردد قناة بين سبورت الاخبارية

ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم عبر محركات البحث حول معرفة تردد قناة بين سبورت الاخبارية على النايل والعرب سات الناقلة لحفل الكرة الذهبية، على النحو التالي..

تردد beIN Sports NEWS HD الاخبارية علي العرب سات

التردد: 11566

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: العرب سات

جودة القناة: HD.

beIN Sports NEWS HD على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: النايل سات

جودة القناة: HD.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024

وبناء على البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم حول معرفة القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024، نرصد لكم تردد قناة SSC 4 و ابوظبي تردد قناة AD Sport D 2، على النحو الآتي..

تردد قناة AD Sport D 2 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11526

معامل الاستقطاب هو: افقي.

معدل الترميز هو: 27500

معامل التصحيح هو: 5/6

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11804

معدل الترميز هو: 27500

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل التصحيح هو: 3/4

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة SSC 4 على القمر الصناعي النايلسات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة SSC السعودية على عرب سات