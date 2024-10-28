شكرا لاهتمامك لمعرفة El Fajr TV.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات وعرب سات لمتابعة الموسم السادس من المؤسس عثمان والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

عندما تقم باستقبال تردد قناة الفجر الجزائرية سيكون بإمكانك الاستمتاع بأفضل المسلسلات التركية المختلفة والمتنوعة، سواء التاريخية او الدرامية او الرومانسية، حيث تعد قناة الفجر من بين اشهر القنوات الفضائية التي تعمل على بث مجموعة متنوعة من المسلسلات التي يقبل على مشاهدتها الاف المتابعين في العالم العربي كلة، ومن بين اشهر مسلسلاتها هو مسلسل قيامة عثمان، الذي يتم عرض الموسم السادس منه خلال الفترة الراهنة على شاشة قناة الفجر يوم الخميس من كل اسبوع، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية على مختلف الاقمار الصناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

اذا كنت تبحث عن قناة مجانيه تعمل على نقل المسلسلات المتنوعة مدبلجة للعربية عليك ان تقم بتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تقوم قناة الفجر بعرض الكثير من المسلسلات عبر شاشتها بأعلى جودة ممكنه، ومن بين ابرز مسلسلاتها هو مسلسل صلاح الدين الايوبي ومسلسل المؤسس عثمان، وبعض المسلسلات الاخرى التي حازت على اعجاب الكثير من المتابعين، وتردد تلك القناة يأتي على مختلف الاقمار الصناعية “النايل سات والعرب سات”، ويتمثل في النحو الاتي:

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات

يمكنك الان تنزيل قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات من خلال التردد الاتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

يتمثل التردد في: 12645.

يتمثل الاستقطاب في: أفقي.

يتمثل معدل الترميز في: 27500.

يتمثل معامل تصحيح الخطأ في: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على العرب سات

يمكنك الان تزيل قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات من خلال التردد الاتي:

يتمثل التردد في: 11034.

القمر الصناعي في: عرب سات.

يتمثل الاستقطاب في: أفقي (H).

يتمثل معدل الترميز في: 27500.

يتمثل معامل تصحيح الخطأ في: 5/6.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية

بعد ان عرضنا لكم تردد قناة الفجر الجزائرية، سنعرض لكم موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية، حيث يعتبر هذا المسلسل من بين اهم المسلسلات التي تعمل القناة على بثها، ويتم عرضه في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهره يوم الخميس من كل اسبوع.