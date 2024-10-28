شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ابو ظبي الرياضية على النايل سات والعرب سات وخطوات تثبيتها على التلفاز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تداول البحث عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية من قبل الكثير من الأفراد على جميع محركات البحث، بعد أن اعلن بنقل القناة لحفل الكرة الذهبية للعام الحالى 2024، فا سنعرض اليكم بيانات تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية في موقعنا الأخبارى اقرأ نيوز.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

بعد ان تداول البحث عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلى والعين، فا جاء التردد على القمر الصناعى النايل سات على النحو التالى:

قم أولا بضبط التردد على: 11411.

اضبط معدل الترميز على: 30000.

اضبط الاستقطاب على: أفقي.

اضبط معامل تصحيح الخطأ على: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات

واذا كنت تريد ضبط تردد قناة ابو ظبى الرياضية من خلال القمر الصناعى العرب سات، عليك اتباع البيانات الاتية:

التردد: 11804.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناة أبو ظبى الرياضية على التلفاز

وبعد ان عرضنا تردد قناة أبو ظبى على الأقمار الصناعية، عليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة بعد ادخال بيانات ترددات القناة، لكى تتمكنوا من تثبيت قناة أبو ظبى الرياضة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى:

يجب التوجه أولا الى قائمة “الإعدادات” في جهاز الاستقبال الخاص بك.

ثم عليك القيام باختيار خيار “البحث اليدوي” أو “تركيب القنوات”.

ثم عليك ادخال بيانات التردد الجديد للقناة.

ثم عليك القيام بالضغط على زر “بحث” ليبدأ الجهاز في البحث عن قناة ابو ظبى الرياضية وعليك بعد ذلك إضافة القناة إلى قائمة القنوات الخاصة بك.

مميزات قناة أبوظبي الرياضية

وأعلن بأنه تمتلك قناة أبو ظبى عدة مميزات لمشاهديها، وجاءت هذه المميزات على النحو التالى: