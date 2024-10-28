شكرا لاهتمامك لمعرفة “اضبط الأن”.. تردد زي الوان Zee Alwan الجديد 2024 عبر النايل سات لمتابعة أفضل المسلسلات بجودة عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتساءل الكثير من محبي وعشاق المسلسلات المٌدبلجة عن تردد زي الوان الجديد 2024، وهي من القنوات التي نجحت في تحقيق الملايين من المشاهدات في السنوات السابقة، ومن خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” معرفة تردد القناة عبر النايل سات والعرب سات تابع قراءة السطور القادمة للاطلاع علي تردد القناة.

تردد زي الوان

يمكنك ضبط تردد زي الوان الجديد 2024 عبر النايل سات والعرب سات من خلال البيانات التالية:ـ

تردد قناة زي الوان الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية:ـ

جاء التردد الخاص بقناة زي ألوان هو: 11418.

جاء معدل الترميز الخاص بقناة زي ألوان هو: 27500.

جاء معامل الاستقطاب الخاص بقناة زي ألوان هو: عمودي.

جاء معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة زي ألوان هو: 5/6.

جودة قناة زي ألوان هي: HD.

تردد قناة زي الوان الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية:ـ

جاء التردد الخاص بقناة زي ألوان هو: 11862.

جاء معدل ترميز الخاص بقناة زي ألوان هو: 27500.

جاء معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة زي ألوان هو : 5/6.

جاء معامل الاستقطاب الخاص بقناة زي ألوان هو: عمودي.

جودة قناة زي ألوان هي: HD.

مميزات قناة زي الوان

من مميزات زي الوان انها تعرض المسلسلات الخاصة بها مدبلجة في الوطن العربي.

تعرض القناة المحتوي الخاص بها علي مدار الـ24 ساعة.

قناة مجانية يمكنك ضبطها بسهولة بدون دفع أي رسوم.

خطوات قناة زي الوان علي جهازك

يمكنك ضبط القناة علي جهاز التلفاز الخاص بك بشكل سهل وبسيط فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:ـ