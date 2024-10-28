شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبتها فوراً” تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 و2 بالتحديث الجديد علي جميع الأقمار الصناعية بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

العديد من الأشخاص عشاق كرة القدم يبحثون عليتردد قناة ابو ظبي الرياضية 2024 الجديد علي جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، خصوصا ان قناة ابو ظبي الرياضية تعد من أبرز وأشهر القنوات الرياضية التي تقوم بعرض أهم المباريات والبطولات المحلية والدولية، واضافة إلي ذلك البرامج التحليلية المتميز باستضافة ألم وأفضل المحللين الرياضيين، فتقوم القناة بعرض محتواها بجودة فائقة الدقة للصورة والصوت للاستمتاع أثناء المشاهدة، لذا سوف نستعرض لكم جميع التفاصيل الخاصة بتردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

نوفر لكم في السطور التالية تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2024 الجديد علي جميع الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، كالتالي:

اولا تردد قناة ابوظبي الرياضية على نايل سات 2024

القمر الصناعي: نايل سات

أسم القناة هو: AD Sports 1.

التردد الخاص بالقناة هو: 12091.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

جودة القناة هو: HD.

ثانيا تردد قناة ابوظبي الرياضية على العرب سات 2024

القمر الصناعي: عرب سات

أسم القناة: AD Sports 1.

التردد الخاص بالقناة هو: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2

نقدم لكم ايضا تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2 علي جميع الاقمار الصناعية، كما يلي/

ثالثا تردد قناة AD Sport D 2 نايل سات 2024

القمر الصناعي: نايل سات

أسم القناة هو: AD Sports 2.

التردد الخاص بالقناة هو: 11526

معامل الاستقطاب هو: افقي.

معدل الترميز هو: 27500

معامل التصحيح هو: 5/6

جودة القناة هو: HD.

رابعا تردد قناة AD Sport D 2 عرب سات 2024