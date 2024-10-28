شكرا لاهتمامك لمعرفة “شو صار عند الدكتور يا لولو”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجودة hd على جميع الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نعرض لكم من خلال موقعنا الاخبارى ” اقرأ نيوز ” حركة البحث تردد قناة وناسة الجديد 2024 ويأتى هذا بالتزامن مع كثرة البحث من جانب عدد كبير من المواطنين وخاصة الامهات واولياء الامور، فى جميع أنحاء الوطن العربي لكونها واحدة من أهم القنوات الفضائية التى تقوم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي هادف للأطفال، بسبب تقديمها محتوى هادف لذلك حققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة لتنوع أغانيها وأناشيدها المميزة، ومع ذلك تقدم برامج متنوعة تساعد الأطفال فى تعلم الحروف والأرقام مع إمكانية نطق اللغة العربية بشكل صحيح.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

ونظرا لكثرة البحث حول تردد قناة وناسة الجديد 2024 فاننا سنعرض لكم من خلال الاسطر البسيطة التالية كافة التفاصيل حيث ان سبب هذه الشهرة التي حازت عليها القناة ألا وهي شخصية لولو الشطورة التي أصبحت من أكثر الشخصيات حباً لدى جميع الأطفال، والقناة تحرص دائما على تقديم أفضل صورة ممكنة والتحسين المستمر من جميع الجوانب من حيث صوت وصورة بأعلى جودة ممكنة، ومن خلال مقالنا عبر بوابة الصبح نقدم لكم أحدث الترددات لقناة وناسة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

ضبط تردد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11430.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل تصويب الخطأ الخاص بالقناة هو: 4/3.

استقطاب قناة وناسة: رأسي.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات

ولضبط تردد لقناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات عليك ان تقوم بادخال البيانات التالية الى اجهزة الريسيفر الخاصة بكم وهى كالاتى :